Sénégal: Lycée Galandou Diouf - L'établissement doté d'une « Smart Classroom »

21 Février 2026
Le Soleil (Dakar)
Par M. DIEME

Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy a inauguré le vendredi 20 février 2026 ; la « Smart Classroom » du lycée Galandou Diouf de Dakar.

Fruit d'un partenariat stratégique, cette salle de classe intelligente, dotée d'écrans interactifs, d'outils numériques collaboratifs et d'une connectivité haut débit, incarne, selon la tutelle, l'engagement de l'État en faveur d'une école technologiquement « maîtrisée et performante ».

Elle permet ainsi d'enrichir les pratiques pédagogiques et d'offrir aux élèves un apprentissage plus interactif et adapté aux exigences contemporaines.

A lire aussi : Renforcement du système éducatif: Le ministère et le groupe Agora- Graredep comptent redynamiser leur partenariat

« Au-delà de l'innovation, l'initiative vise à réduire les inégalités territoriales d'accès au savoir et s'inscrit pleinement dans la Stratégie du Numérique pour l'Éducation 2025-2029 », soutient le ministère.

À travers cette réalisation, le Sénégal affirme son ambition de former une génération capable non seulement d'utiliser la technologie, mais d'en être l'architecte, au service du développement national.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.