Sénégal: Lycée Galandou Diouf - L'établissement doté d'une « Smart Classroom »

Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy a inauguré le vendredi 20 février 2026 ; la « Smart Classroom » du lycée Galandou Diouf de Dakar.

Fruit d'un partenariat stratégique, cette salle de classe intelligente, dotée d'écrans interactifs, d'outils numériques collaboratifs et d'une connectivité haut débit, incarne, selon la tutelle, l'engagement de l'État en faveur d'une école technologiquement « maîtrisée et performante ».

Elle permet ainsi d'enrichir les pratiques pédagogiques et d'offrir aux élèves un apprentissage plus interactif et adapté aux exigences contemporaines.

« Au-delà de l'innovation, l'initiative vise à réduire les inégalités territoriales d'accès au savoir et s'inscrit pleinement dans la Stratégie du Numérique pour l'Éducation 2025-2029 », soutient le ministère.

À travers cette réalisation, le Sénégal affirme son ambition de former une génération capable non seulement d'utiliser la technologie, mais d'en être l'architecte, au service du développement national.