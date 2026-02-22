Ile Maurice: Deux écoles primaires récompensées pour leur engagement dans la collecte de plastique

La La Briquetterie Government School et la Pointe Aux Piments Government School ont été mises à l'honneur lors de la 3e édition du concours national de collecte de déchets plastiques organisé par Nestlé Maurice, en partenariat avec le ministère de l'Éducation et le MIE.

La Briquetterie Government School a remporté le concours 2026 avec 103 kg collectés en un mois, tandis que Pointe Aux Piments Government School a décroché le titre de championne annuelle 2025 avec 305 kg.

Les élèves de La Briquetterie Government School posent fièrement avec les équipements sportifs offerts par Nestlé Maurice lors de la cérémonie de remise des prix du concours national de collecte de déchets plastiques. Une récompense qui célèbre à la fois leur engagement pour l'environnement et l'importance d'un mode de vie actif et sain.

Plus de 30 écoles primaires ont participé à l'initiative, permettant de collecter 767 kg durant la compétition et près de 2 tonnes sur l'année 2025. Depuis le lancement du programme, plus de 3,5 tonnes de déchets plastiques ont été récupérées.

Représentants de Pointe Aux Piments Government School, du Ministère de l'Éducation, de l'Institut de l'Éducation de Maurice (MIE) et de Nestlé Maurice réunis lors de la cérémonie de remise des prix du concours national de collecte de déchets plastiques. Un partenariat solide au service de l'éducation environnementale et d'un avenir plus durable.

Les deux établissements ont reçu des équipements sportifs d'une valeur de Rs 25 000 chacun, dans le cadre du programme RE Awareness, qui promeut la réduction et le recyclage du plastique en milieu scolaire.