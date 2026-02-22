Sénégal: La digitalisation du service public de la justice, une condition d'efficacité et d'accessibilité (ministre)

- La digitalisation du service public de la justice "n'est plus une option", mais une exigence démocratique, une condition d'efficacité, de transparence et d'accessibilité a soutenu, vendredi à Saint-Louis, la ministre de la Justice, Yassine Fall.

"Dans ce contexte, la justice ne saurait demeurer en marge des transformations induites par la révolution numérique. La digitalisation du service public de la justice n'est plus une option, elle est désormais une exigence démocratique, une condition d'efficacité, de transparence et d'accessibilité", a-t-elle déclaré.

Elle s'exprimait à l'occasion de la cérémonie solennelle de rentrée judiciaire du ressort de la Cour d'appel de Saint-Louis pour l'année 2026. C'est dans cet esprit de transparence que s'inscrit le thème de la cérémonie, "modernisation du service public de la justice à l'ère du numérique", a-t-elle souligné.

Elle a soutenu que sous l'impulsion des autorités étatiques et conformément au schéma directeur numérique du ministère de la Justice, plusieurs projets structurants sont actuellement déployés.

Ils concernent notamment la plateforme E-justice, le développement des services E-service, la numérisation progressive des archives, le renforcement de la sécurité des infrastructures, la souveraineté des données juridiques, l'interconnexion progressive des juridictions sur l'ensemble du territoire national, a-t-elle détaillé.

Selon Yassine Fall, ces projets traduisent "une ambition claire : bâtir une justice plus performante, plus souveraine, plus sécurisée, plus proche des citoyens et résolument tournée vers l'avenir". Elle a souligné que le ressort de la Cour d'appel de Saint-Louis s'inscrit pleinement dans cette dynamique nationale.

Des investissements significatifs ont été consentis pour le renforcement du réseau informatique du Palais de justice de Saint-Louis afin de le garantir une connectivité fiable, une meilleure fluidité des échanges numériques, une sécurisation accrue des données, a-t-elle notamment indiqué.

C'est également dans cette logique que certaines juridictions du ressort ont été retenues comme sites pilotes pour le démarrage du guichet unique national dédié à la délivrance en ligne du casier judiciaire et du certificat de nationalité, a-t-elle indiqué devant le premier président de la Cour d'appel de Saint-Louis, Moustapha Fall.

Elle a réaffirmé que la modernisation du service public de la justice à l'ère du numérique constitue "une responsabilité institutionnelle majeure que (nous) devons assumer collectivement avec lucidité, rigueur et engagement". Yassine Fall a toutefois signalé que le numérique ne remplace pas le magistrat, il l'accompagne, le soutient, sécurise les procédures et renforce la traçabilité des actes.

Le ressort de la Cour d'appel de Saint-Louis polarise les trois régions de la zone Nord du pays, Saint-Louis, Louga et Matam.