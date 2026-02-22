Afrique du Sud: Le vice-Premier ministre de la Défense nationale en mission en Afrique du Sud

20 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le vice-Premier ministre, ministre de la Défense nationale , Guy Kabombo Muadiamvita, effectue depuis jeudi 19 février une mission officielle en Afrique du Sud.

Selon des sources proches du ministère, ce déplacement est consacré au renforcement de la coopération militaire entre la RDC et la RSA.

A son arrivée à Pretoria, il a inscrit à son agenda la visite de plusieurs installations militaires situées dans la ville de Thohoyandou, dans la province du Limpopo, à la frontière du Zimbabwe.

Guy Kabombo Muadiamvita participera également, en qualité d'invité d'honneur, à la cérémonie commémorative du 71e anniversaire de l'armée sud-africaine.

En juillet 2023, la RDC et la RSA avaient décidé, à l'issue des travaux de la 12e session de leur Grande Commission mixte tenue à Kinshasa, de renforcer leur coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité.

La coopération militaire entre les deux pays couvre plusieurs domaines au sein des forces armées, notamment la communication, la lutte contre la cybercriminalité et le renforcement des capacités techniques.

Les experts avaient, par ailleurs, prévu la réhabilitation de l'école de transmission congolaise ainsi que le renforcement de la collaboration entre les polices sud-africaine et congolaise.

