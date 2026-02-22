Madagascar: Alexandre Georget Rabearisoa - Un régime intérimaire et non une transition

21 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R.

Le Parti Vert Hasin'i Madagasikara apporte des précisions sur la situation politique actuelle. Au cours d'une intervention récente, son président, Alexandre Georget Rabearisoa, a tenu à clarifier la position du parti concernant la gestion du pouvoir en place.

Base constitutionnelle

Pour le leader du parti, il ne s'agit nullement d'une transition politique. « Nous sommes dans un régime intérimaire issu d'une vacance de pouvoir constatée par la Haute Cour constitutionnelle », a-t-il soutenu. Il a fait savoir que cette vacance a été officiellement validée par la HCC, donnant ainsi un fondement légal à la décision prise. Selon ses explications, l'installation du Président de la Transition dans ses fonctions repose sur une base juridique claire. « La décision de la HCC est conforme aux dispositions constitutionnelles en vigueur », a-t-il affirmé, soulignant que le Parti Vert soutient cette démarche qu'il considère légitime et encadrée par la loi.

Renforcement interne

Par ailleurs, le parti a entamé hier une session de formation destinée aux membres du bureau politique, aux élus, ainsi qu'aux coordinateurs régionaux à travers l'île. Cette initiative vise à renforcer la structuration interne du parti et à consolider sa présence sur l'échiquier politique national. Pour ses dirigeants, il s'agit également de préparer les cadres aux enjeux à venir et de réaffirmer leur volonté de contribuer activement à la conduite des affaires publiques.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

