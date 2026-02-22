Madagascar: Alexandre Georget Rabearisoa - Un régime intérimaire et non une transition

Le Parti Vert Hasin'i Madagasikara apporte des précisions sur la situation politique actuelle. Au cours d'une intervention récente, son président, Alexandre Georget Rabearisoa, a tenu à clarifier la position du parti concernant la gestion du pouvoir en place.

Base constitutionnelle

Pour le leader du parti, il ne s'agit nullement d'une transition politique. « Nous sommes dans un régime intérimaire issu d'une vacance de pouvoir constatée par la Haute Cour constitutionnelle », a-t-il soutenu. Il a fait savoir que cette vacance a été officiellement validée par la HCC, donnant ainsi un fondement légal à la décision prise. Selon ses explications, l'installation du Président de la Transition dans ses fonctions repose sur une base juridique claire. « La décision de la HCC est conforme aux dispositions constitutionnelles en vigueur », a-t-il affirmé, soulignant que le Parti Vert soutient cette démarche qu'il considère légitime et encadrée par la loi.

Renforcement interne

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Par ailleurs, le parti a entamé hier une session de formation destinée aux membres du bureau politique, aux élus, ainsi qu'aux coordinateurs régionaux à travers l'île. Cette initiative vise à renforcer la structuration interne du parti et à consolider sa présence sur l'échiquier politique national. Pour ses dirigeants, il s'agit également de préparer les cadres aux enjeux à venir et de réaffirmer leur volonté de contribuer activement à la conduite des affaires publiques.