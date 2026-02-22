Maroc: Port d'Essaouira - Baisse de 68 % des débarquements de la pêche en janvier

Les débarquements des produits de la pêche côtière et artisanale au niveau du port d'Essaouira ont enregistré, au cours du mois de janvier dernier, une baisse de 68% en poids et de 64% en valeur, selon l'Office national des pêches (ONP).

Les quantités débarquées dans ce port se sont établies à 354 tonnes (T) en janvier 2026, contre 1.110 T durant la même période de 2025, pour une valeur marchande de 12,1 millions de dirhams (MDH), contre 33,8 MDH un an auparavant, précise l'ONP dans son rapport sur les produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale au titre du mois de janvier 2026.

Par espèces, les débarquements de poissons pélagiques ont reculé de 84%, passant de 650T en janvier 2025 à 103T en janvier 2026, correspondant à une valeur de 1,7 MDH, contre 4,3MDH une année auparavant.

En revanche, les captures de poissons blancs ont augmenté de 76% en volume, s'établissant à 129 T, tandis que leur valeur a atteint 3,1 MDH, contre 73 T et 3,2 MDH (-5%) en janvier 2025, rapporte la MAP.

Concernant les céphalopodes, les débarquements ont affiché une baisse de 87% en volume (31 T), pour des recettes de 2,1 MDH, contre 248T et 18,9 MDH un an auparavant.

Les captures de crustacés ont diminué de 35%, atteignant 90 T en janvier 2026 et générant des recettes de 5,1 MDH, contre 139 T et 7,2 MDH de valeur durant la même période de l'année précédente.

Au niveau national, les produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont atteint, en valeur, 1,483 milliard de dirhams en janvier 2026, en hausse de 5% par rapport à janvier 2025.

En termes de poids, ces produits se sont établis à 24.151 T, enregistrant un repli de 21% par rapport à la même période de l'année précédente (30.441 T).