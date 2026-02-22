Ethiopie: NEBE a officiellement présenté les emblèmes des partis politiques engagés dans la 7e élection générale du pays.

Addis-Abeba — Le Conseil national électoral d'Éthiopie (NEBE) a officiellement présenté les emblèmes des partis politiques engagés dans la 7e élection générale du pays, dont le scrutin est fixé au 1er juin 2026.

L'annonce a été faite au cours d'une réunion d'information de haut niveau, marquée également par la signature officielle du Code de déontologie des candidats.

L'événement a réuni la direction du Conseil national électoral d'Éthiopie (NEBE), des représentants des partis politiques ainsi que des membres d'organisations de la société civile, soulignant ainsi son importance dans le processus électoral national.

La présidente du Conseil, Melatework Hailu, a déclaré que l'institution renforce activement ses préparatifs sur plusieurs fronts afin d'assurer le bon déroulement des prochaines élections.

Elle a précisé que la plupart des partis ont déjà finalisé l'enregistrement de leurs candidats, tandis que des dispositifs logistiques stricts sont en cours de mise en place pour lancer l'inscription des électeurs à l'échelle nationale.

Dans le cadre de son engagement en faveur du renforcement des capacités, le Conseil poursuit également des programmes de formation destinés aux responsables électoraux et aux formateurs principaux.

En outre, 169 organisations de la société civile ont bénéficié d'une formation spécialisée afin de mener des campagnes d'éducation électorale approfondies auprès du public.

Soucieuse de transparence, l'institution a récemment organisé une visite d'inspection à l'intention de plusieurs médias pour leur permettre d'évaluer l'état de préparation des équipements et matériels électoraux essentiels.

Selon Melatework Hailu, la publication des symboles des partis constitue une démarche stratégique visant à renforcer l'autonomie des électeurs, en leur permettant d'identifier clairement leurs choix le jour du vote.

Afin de préserver l'intégrité du processus démocratique, un Code de déontologie a été formellement adopté, engageant les partis politiques à y souscrire par une signature officielle.

Ce cadre normatif a pour objectif d'inscrire le scrutin dans le respect des principes de paix, d'équité et d'éthique professionnelle.

En clôturant la séance d'information, Melatework Hailu a réaffirmé que la septième élection générale devra se tenir dans des conditions libres, transparentes et démocratiques, appelant l'ensemble des parties prenantes à assumer pleinement leurs responsabilités afin de garantir un scrutin pacifique et crédible pour la nation.