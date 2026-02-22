Cote d'Ivoire: Salon de l'agriculture de Paris - Emmanuel Macron a ouvert la 62e édition sans les vaches

Le président français, M. Emmanuel Macron a ouvert ce samedi 21 février 2026 à 8h (Heure de Paris et 7h Gmt) à la porte de Versailles la 62e édition du Salon de l'agriculture de Paris qui se tiendra jusqu'au 1er mars.

La Côte d'Ivoire Pays invité d'honneur 2026 est présente avec quatre ministres, avec à leur tête le ministre Bruno Koné. Le pays a déployé un pavillon de 550 m².

Cette année aucune vache n'est présente au Salon de l'Agriculture en raison de la dermatose bovine -- une maladie infectieuse virale qui touche les bovins (dont les vaches et les buffles) -- qui a touché les exploitations agricoles à l'automne dernier.

Le président français, M. Emmanuel Macron a commencé sa visite à 8h par un petit-déjeuner avec les représentants agricoles.

Il a commencé à déambuler dans les allées du Salon de l'agriculture. Il a échangé quelques mots avec l'éleveur propriétaire de la vache Biguine.

Ce bovin originaire de Martinique avait été choisi pour être l'égérie de l'événement, avant que toutes les vaches soient interdites de présence en raison de la dermatose nodulaire.

Emmanuel Macron lui a dit "regretter l'absence" de sa vache.

La surface d'exposition a été réduite d'un tiers en raison de l'absence des vaches.

Le dispositif de sécurité a été renforcé en raison des tensions qui secouent le monde agricole.

Le point d'orgue de la présence ivoirienne sera le jeudi 26 février.

Cette journée est consacrée au pays avec pour thème « créativité et innovations continues au service d'une agriculture ivoirienne résiliente ».

Notons que Quatre membres du gouvernement ivoirien- Bruno Nabagné Koné, Sidi Tiémoko Touré (Ressources animales et halieutiques), Jacques Assahoré Konan (Eaux et Forêts) et Bernard Comoé (ministre délégué chargé des Productions vivrières) - y animeront une conférence destinée aux investisseurs potentiels.

Au programme de cette offensive commerciale : présentation des opportunités d'investissement dans les filières agricole, halieutique et forestière, exposition des avancées technologiques du secteur et organisation de rencontres B to B.

Le gouvernement ivoirien profitera également de cette tribune pour dresser le bilan du Sara 2025 et promouvoir l'édition 2027 du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan.

Au-delà de la délégation officielle, plusieurs structures sous tutelle, organisations interprofessionnelles et entreprises privées participeront à l'événement, témoignant d'une grande mobilisation du secteur.