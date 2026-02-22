Tunisie: Ramadan 2026 - Agenda des soirées artistiques et culturelles

TUNIS — Les soirées culturelles, artistiques et littéraires organisées à l'occasion du mois sacré du Ramadan démarrent cette semaine avec un programme varié et riche de nombreuses manifestations et rendez-vous qui démarrent ce samedi soir dont les plus importants sont :

// Ouverture de la 42e édition du Festival de la Médina de Tunis, avec un spectacle intitulé « Riadh al-Achiqine » (Le jardin des amoureux) de l'artiste Zied Mehdi, au Théâtre municipal de la capitale (22h).

// Démarrage des Soirées ramadanesques du Club culturel Tahar Haddad, à la Médina de Tunis, avec un spectacle de l'artiste Mohamed Ali Chebil (22h)

// Lancement de la manifestation Ramadan à Ezzahra (Ramdahan fi Zahratina) dans le gouvernorat de Ben Arous, avec le spectacle « Assala wa Hanine » de Maher Jaïbi

// Démarrage de la manifestation « Asmar Attorjoumane " avec une soirée intellectuelle intitulée « Samr al Adiane wal Anwar » (Les religions et les lumières), organisée par l'Institut de traduction de Tunis à la Cité de la Culture Chedli Klibi à la capitale (21h)

// Ouverture de la manifestation « Arcades illuminées », dans le site archéologique de Haïdra dans le gouvernorat de Kasserine. Il s'agit d'une initiative visant à faire redécouvrir les monuments et sites archéologiques dans leurs dimensions esthétique et architecturale.

Les amateurs de soirées pourront assister demain dimanche 22 février 2026 à de nombreux spectacles parmi lesquels figurent :

// Soirée Stambeli de Belhassen Mihoub dans le cadre des Soirées ramadanesques au Club culturel Tahar Haddad à la Médina de Tunis (22 h)

// Ouverture de la septième édition des Les Soirées de Raqqada dans le quartier universitaire de Sabra à Kairouan avec le groupe de l'artiste Mounir Ltifi (20 h)

// Spectacle pour enfants dans le cadre de la manifestation « Ramadan à Ezzahra » (Ramdahan fi Zahratina) dans le gouvernorat de Ben Arous.

