Afrique de l'Ouest: Train express régional - Sept nouvelles rames acquises

La Société nationale de gestion du patrimoine du Train express régional (Sen-Ter) s'est dotée de sept nouvelles rames pour un montant global de 45 milliards de FCfa.

Selon le directeur général de la Sen-Ter, Cheikh Ibrahima Ndiaye, qui a visité, hier, vendredi 20 février, le plan de circulation à la gare de Dakar, ces rames, destinées à la deuxième phase du Ter, vont subir une période d'essai couvrant la période du Ramadan.

Chaque jour, le Train express régional (Ter) transporte des milliers de passagers. Entre les gares de Diamniadio et de Dakar, ce moyen de transport réduit les distances, permettant aux voyageurs de circuler dans la plus grande rapidité. Loin des bouchons qui hantent le quotidien de milliers de Sénégalais, le Ter s'érige en outil révolutionnaire pour la modernisation de la mobilité urbaine. Avec la forte affluence observée durant les périodes spéciales, comme le Ramadan ou le Carême, de nouveaux plans de transport sont adoptés pour faciliter davantage le déplacement des voyageurs.

Cette année, sept nouvelles rames ont été acquises par la Société nationale de gestion du patrimoine du Train express régional (Sen-Ter) afin de garantir une plus grande connectivité entre les différentes gares du Ter. Selon le directeur général de la Sen-Ter, Cheikh Ibrahima Ndiaye, qui a visité la gare de Dakar hier, vendredi 20février, l'État a injecté une enveloppe de 45 milliards de FCfa pour cette opération d'envergure. « Il faut mesurer l'effort financier que l'État du Sénégal est en train de faire. Avec nos 22 rames opérationnelles, nous avons un plan de transport avec des flexibilités pour les usagers », a fait savoir M. Ndiaye.

Ce plan de circulation est adossé à une forte mobilisation des équipes techniques de de Société d'exploitation du Ter (Seter). Des ateliers de maintenance au centre des opérations ferroviaires, toutes les équipes sont mobilisées pour assurer la sécurité et garantir un service performant, répondant aux exigences des usagers du Ter. « Aujourd'hui, nous avons renforcé le nombre de trains qui arrivent à Dakar avant 8h et le consolidé à partir de 15h30 pour permettre aux voyageurs d'être chez eux pour la rupture. Le temps d'attente est réduit entre 5 et 10 minutes. Toutes les rames disponibles sont mises en circulation et nous faisons le maximum », a rassuré le directeur général adjoint de la Seter, Christian Chavanel.

Mise en service de la deuxième phase du Ter en juin

Dans le nouveau dispositif, un train est prévu en moyenne toutes les sept minutes pour absorber le grand flux de passagers aux heures de pointe. Ainsi, le gouvernement compte intensifier le trafic en prélude aux Jeux olympiques de la jeunesse (Joj) « Dakar 2026 ». « Les sept nouvelles rames acquises s'inscrivent dans la phase 2 du Ter. Elle consiste à l'extension du train de Diamniadio jusqu'à l'Aibd. Cette phase 2 sera mise en service au deuxième semestre de 2026, avant les Jeux olympiques de la jeunesse. Mais, l'acquisition de ces rames, de façon anticipée, nous a permis de les insérer dans le plan de transport entre Dakar et Diamniadio », a déclaré le directeur général de la Sen-Ter, Cheikh Ibrahima Ndiaye.