Soudan: Le Département du Trésor Américain sanctionne des commandants de milice pour des atrocités à El Fasher

- Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor américain (OFAC) a imposé aujourd'hui des sanctions à trois commandants de milice pour leurs actes commis à El Fasher, au Soudan.

Selon un communiqué du département du Trésor, ces individus ont été impliqués dans le siège de 18 mois par les forces rebelles de la milice sur El Fasher, qui s'est soldé par la capture d'El Fasher. Au cours duquel, les forces de la milice ont perpétré à une campagne horrible de meurtre ethnique, de torture, de faim et de violence sexuelle.

« Les États-Unis appellent la milice à s'engager immédiatement à un cessez-le-feu pour des raisons humanitaires, affirmant qu'ils ne toléreront pas cette « campagne terroriste continue et le meurtre insensé au Soudan ».

Cette déclaration a été faite par le Secrétaire du Trésor Scott Bessent. « Il a souligné que sans une fin rapide à la guerre au Soudan, la région connaîtrait mieux d'instabilité, ce qui créerait des conditions propices à la croissance des groupes terroristes et menacerait la sécurité et les intérêts des États-Unis. »

Les États-Unis ont pris cette action suite à la désignation par le Royaume-Uni et l'Union Européenne des mêmes individus sur les listes de sanctions respectivement les 12 décembre 2025 et 29 janvier 2026.

Les États-Unis s'engagent à oeuvrer avec la communauté internationale pour instaurer une paix durable au Soudan, qui est en proie à une guerre civile brutale entre la milice et les forces armées soudanaises.

Cette guerre a provoqué la pire crise humanitaire en cours dans le monde, avec plus de 150,000 morts et plus de 14 millions de personnes déplacées.

De mai 2024 à octobre 2025, la milice rebelle des Forces de soutien rapide (FSR) et les milices alliées ont imposé un siège hermétique sur El Fasher, capitale du Nord-Darfour et dernier bastion des forces armées soudanaises au Darfour, et ont lancé des attaques incessantes sur la ville et les camps de déplacés qui l'entourent. Au cours de cette période de 18 mois, la milice a progressivement renforcé son siège, intensifié ses frappes aveugles et construit un rempart de terre autour de la ville pour empêcher 'acheminement de nourriture et de l'aide humanitaire.

Ces actions ont piégé environ de 260,000 civils, entraînant des épidémies et une famine à grande échelle.

Au cours de leurs affrontements avec les forces alliées à l'armée soudanaise dans une guerre de rue acharnée, les combattants de la milice ont commis une campagne brutale d'exécutions sommaires, de torture et de violence sexuelle, visant les civils en fonction de leur appartenance ethnique et tribale, sans distinction de sexe ou d'âge.

La milice a également commis des massacres contre les civils qui tentaient de fuir El Fasher et ceux qui cherchaient refuge.

Après avoir complètement capture la ville El Fasher le 26 octobre, la milice a intensifié ses opérations de meurtre, d'arrestation et de violence sexuelle systématique et à grande échelle, ne laissant aucun survivant, civil ou combattant affilié aux forces armées soudanaises.

Après avoir contrôlé la ville, la milice a lancé une campagne systématique pour effacer les preuves du massacre collectif qu'elle avait commis, en enterrant, brûlant et éliminant des dizaines de milliers de cadavres.

Des dizaines de milliers d'habitants d'El Fasher sont toujours portés disparus.

Elfateh Abdulla Idris Adam (Idris), également connu sous le nom de « Abu Lulu », est un général de brigade de FSR qui s'est filmé à El-Fasher en train de tuer des civils non armés et se vante d'en avoir tué des milliers.

Idris a interrogé les civils et les captifs des forces armées qui s'étaient rendus, les a ridiculisés, les a insultés, leur a demandé leur appartenance tribale, les a forcés à répéter des déclarations pro-milices et, dans certains cas, les a menacés de viol.

Il a ensuite exécuté les captifs en leur tirant dessus à bout portant avec son fusil alors qu'ils étaient désarmés.

La milice a prétendument arrêté Idris pour violations des droits humains, mais ces arrestations sont probablement orchestrées pour se dissocier des atrocités commises par ses leaders et ses combattants à El Fasher.

Idris a commis les mêmes atrocités ailleurs au Soudan, comme en mars 2024, lorsqu'il a exécuté, avec d'autres combattants de la milice, des membres des forces armées soudanaises qui étaient prisonniers à la raffinerie de pétrole Al-Jili, nord de Khartoum, capitale du Soudan.

Gedo Hamdan Ahmed Mohamed (Gedo), également connu sous le nom d'« Abu Shok », est un major général au sein des forces de la milice qui occupe le poste de commandant du nord Darfour depuis 2021, et Tijani Ibrahim Musa Mohamed, également connu sous le nom de «Al Zeir Salem», est un commandant sur le terrain au sein des forces de la milice.

Durant leur commandement aux forces de la milice, celle-ci a assiégé et capturé la ville El Fasher, Des massacres commis par ses combattants contre des milliers de personnes ont été documentés, ainsi que des actes d'enlèvement, de torture et de violence sexuelle et sexiste.

Gedo et Tijani ont été filmés dans une base abandonnée des forces armées à El Fasher après sa capture par la milice.