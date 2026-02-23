Afrique: La méga banque Coris Bank International prendra pied bientôt sur le marché gabonais

L'entrepreneur burkinabè Idrissa NASSA blinde le dispositif du redéploiement stratégique du Groupe bancaire CORIS Banque International avec une implantation bientôt au Gabon. Il vient de l'annoncer au terme d'une audience avec le président Brice Oligui Nguema. Un signal fort de la vision d'expansion du modèle Coris Bank sur le marché africain.

La méga banque panafricaine Coris Bank International pousse les pions. Un jalon à nouveau sur la place financière de Libreville, en pleine attractivité auprès du secteur privé.

Le Président gabonais, Mr Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu Idrissa Nassa, le PDG de CORIS Banque. Cette entrevue marque une étape significative dans le développement économique du Gabon. Cette audience, qui s'est tenue au palais présidentiel, loin des yeux indiscrets, démontre l'intérêt de CORIS Banque pour le marché gabonais et sa volonté d'investir dans des projets structurants dans le pays. Oligui a exprimé sa satisfaction face à cette initiative, qui témoigne de la confiance des investisseurs et des efforts déployés pour améliorer l'environnement des affaires.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

CORIS Banque, fondée au Burkina Faso, s'est rapidement établie comme un acteur clé dans le secteur bancaire de l'Afrique de l'Ouest et centrale, étendant son réseau à divers pays comme la Côte d'Ivoire, le Mali, et le Sénégal. L'implantation imminente de la banque au Gabon est perçue comme un signal positif pour le marché local, contribuant à une concurrence accrue et à la diversification de l'offre financière pour les opérateurs économiques et la population.

Une implantation en green field bien goupillée à forte valeur ajoutée

Idrissa Nassa a souligné l'engagement de CORIS Banque à s'intégrer durablement dans l'économie gabonaise, avec des projets à long terme, y compris la construction de son siège dans le pays. Cette initiative devrait non seulement générer des emplois et renforcer les compétences locales, mais aussi dynamiser le secteur financier et faciliter de nouvelles opportunités de financement pour l'économie nationale, en accord avec les priorités du gouvernement.