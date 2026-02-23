Sénégal: Incendie à l'usine de zircon de Diogo - Eramet Grande Côte promet des enquêtes pour déterminer les causes

Dakar — Le groupe minier et métallurgique Eramet Grande Côte a annoncé que des enquêtes seront menées pour déterminer les causes de l'incendie qui s'est déclaré, dimanche aux alentours de 14 heures, au niveau de son usine d'extraction de zircon, à Diogo, sur le littoral nord-ouest du Sénégal, a-t-on appris de source officiel.

"Des investigations seront menées dans les prochaines heures pour comprendre les causes de cet incendie et en évaluer l'impact de l'incendie sur l'activité du site", a notamment déclaré le groupe industriel français dans un communiqué, ajoutant qu"'aucune victime n'est à déplorer". Le sinistre s'est déclaré au niveau de la WCP ((Wet Concentration Plant), qui est l'unité centrale de séparation par voie humide où est traitée une part importance de la production.

"Cette usine, située sur une barge flottante, a été immédiatement évacuée et un périmètre de sécurité a été instauré", rassure Eramet Grande Côte, soulignant que "la sécurité des collaborateurs, des sous-traitants et des communautés environnantes demeure la priorité absolue", lit-on dans le communiqué. Des vidéos de l'usine en feu ont circulé sur les réseaux sociaux, montrant de la fumée noire qui s'échappe sous le regard d'ouvriers portant des uniformes et des casques de sécurité.

"Les autorités territoriales et administratives ont aussitôt été informées de l'incendie. Grâce à l'intervention rapide et coordonnée de nos équipes internes d'intervention (ERT- Emergency Response Team), appuyées par les sapeurs-pompiers des casernes de Kébémer, Guéoul, Louga et Saint-Louis, |'incendie est désormais éteint", a fait savoir le groupe minier.

La société indique que le feu s'était déclaré aux environs de 14 heures au niveau de la WCP (Wet Concentration Plant), installée sur une barge flottante, entrainant une évacuation immédiate et la mise en place d'un périmètre de sécurité L'incendie a été par la suite circonscrit puis éteint grâce à l'intervention coordonnée des équipes internes d'intervention (ERT), appuyées par les sapeurs-pompiers des casernes de Kébémer, Guéoul, Louga et Saint-Louis, rapporte le communiqué.

Il ajoute que les équipes d'intervention sont mobilisées pour procéder au refroidissement des installations du site et qu'il demeure pleinement engagée dans la gestion de cette situation, "avec responsabilité et transparence". Eramet Grande Côte, est une filiale industrielle sénégalaise du groupe français Eramet spécialisé dans l'extraction et le traitement de sables minéraliers (ilménite, rutile, leucoxène et zircon).