Sénégal: Ligue 1 - Teungueth FC surprend Gorée (1-0) et accède au podium

Dakar — L'équipe rufisquoise de Teungueth FC a battu dimanche celle de l'Union sportive de Gorée (1-0) en match comptant pour la 16e journée de la Ligue 1.

Les Insulaire surpris au stade Djagaly Bagayoko de Grand Yoff dans ce match au sommet abandonne le fauteuil de leader à l'équipe d'AJEL. Face à la meilleure défense du championnat ( deux buts encaissés), Gorée, la meilleure attaque du championnat (20 buts marqués) a été aphone. Teungueth FC, qui a évolué en infériorité numérique une bonne partie de la rencontre après l'expulsion de Raphaël Ndong, est resté solide, se permettant même d'inscrire le but victorieux de la rencontre à la 88e mn grâce à Abdoul Aziz Cissé.

Avec cette troisième défaite, Gorée laisse le fauteuil à AJEL(30 points), ce qui relance la course au titre. Les Insulaire reste deuxième avec 27 points. La bataille pour le titre, est relancé. L'équipe d'AJEL s'est emparée du fauteuil de leader en battant (1-0) SONACOS, samedi au stade Ngalandou Diouf. En bas du classement, AS Cambèrène et Guédiawaye FC, entament la phase retour respectivement par un match nul et une victoire. AS Cambèrène a tenu en échec (2-1) le Casa sports, tandis que Guédiawaye FC a dominé largement (3-0) Dakar Sacré cœur.

Voici les résultats enregistrés lors de la 16e journée de la Ligue 1 :

AJEL-SONACOS:1-0

HLM-Jaraaf:0-0

Cambèrène-Casa sports:2-2

Gorée-TFC:0-1

Guédiawaye FC-Dakar Sacré coeur:3-0

US Ouakam-AS Pikine:2-1

Linguère-Stade de Mbour:2-2

Génération foot-Wally Daan:2-1