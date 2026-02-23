Sénégal: Des journées de prières dédiées aux disparus lancées à Richard-Toll

Richard-Toll — La dix-huitième édition des journées de prières dédiées aux disparus a été lancée, dimanche, à Richard-Toll (nord) à travers des séances de lecture du Coran et des causeries religieuses, a constaté l'APS.

"Cette initiative organisée chaque mois de ramadan a pour objectif de formuler des prières pour les défunts de la commune. C'est la seule chose que nous pouvons faire pour nos disparus, c'est-à-dire prier pour eux, surtout en ce moment béni", a déclaré Khalil Diop, l'initiateur de l'événement.

Il s'exprimait au terme de la première journée marquant le lancement de ces journées organisées au cimetière de Richard-Toll Escale en présence de religieux et de nombreux fidèles. M. Diop précise que cette démarche s'inscrit dans le respect des préceptes de l'islam et des enseignements du coran. Selon lui, la particularité de cette édition réside dans la forte mobilisation enregistrée et dans l'élargissement de l'activité à l'ensemble des quartiers. Lancée au départ au niveau du quartier Escale, autour des cimetières, la journée de prières a été étendue aux 14 quartiers de la ville.

M. Diop a expliqué que cette décentralisation répond à une demande des populations, mettant en avant la dimension à la fois spirituelle et sociale de l'événement, qui favorise le recueillement collectif et la cohésion communautaire. Il a indiqué que les organisateurs envisagent d'élargir davantage l'initiative à d'autres localités, avec l'ambition, à terme, d'étendre ces journées de prières à l'ensemble du département, afin de prier pour la paix et la stabilité du pays.