Albanie, 25e journée, 1re division

Flamurtarie s'incline face au Partizani (1-2), sans Archange Bintsouka, absent face au club par lequel il est prêté jusqu'en juin.

Belgique, 26e journée, 1re division

Le RAAL La Louvière chute face à Malines (0-2), sans Alexis Beka Beka, non retenu.

Bulgarie, 22e journée, 1re division

En raison des conditions météorologiques, le match entre le Lokomotiv Sofia et le Septemvri Sofia a été reporté à une date ultérieure.

Espagne, 27e journée, 2e division

Toujours pas de Pierre Mbemba, absent du groupe de Gijon, tenu en échec par Valladolid (2-2). L'ancien Stéphanois a disparu depuis le mois d'octobre dernier.

Espagne, 24e journée, 4e division, groupe 2

Le Real Union Irun l'emporte face à Eiber (2-1). Remplaçant, Corentin Louakima est entré à la 79e minute. Irun est premier du groupe avec 7 points d'avance sur Utebo.

Espagne, 23e journée, 5e division, groupe 2

La réserve du Sporting Gijon prend un point sur le terrain de l'UC Ceares (0-0). Titulaire, Fred Loki a été remplacé à la 69e minute.

Hongrie, 23e journée, 1re division

Arrivé au club le 14 février, Queyrell Tchicamboud était dans le groupe, sans entrer en jeu, de Zalaegerszeg, qui partage les points avec Debrecen (1-1). L'ancien Parisien est prêté jusqu'en juin par les Autrichiens du Lask Linz.

L'ETO Györ se fait peur sur la pelouse de Paks (4-3). L'équipe de Senna Miangué, entré à la 90e minute, a mené 3-0 après 33 minutes, puis 4-1 à la 74e minute, avant de voir les locaux remonter au score.

Israël, 24e journée, 1re division

Sakhnin partage les points avec l'Hapoel Tel Aviv (0-0), sans Durel Avounou et Glid Otanga, absents du groupe de Sakhnin, ni Fernand Mayembo, qui soigne sa fracture de la clavicule.

L'Hapoel est 4e avec 45 points, devant Sakhnin, 8e avec 29 points.