Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 23 février 2026

revue de presse

Madagascar: La justice émet un nouveau mandat d'arrêt international contre Mamy Ravatomanga

La justice malgache poursuit ses enquêtes sur Mamy Ravatomanga, le parrain du régime déchu d’Andry Rajoelina, actuellement en détention préventive à l’île Maurice pour blanchiment d’argent et entente délictueuse.

Samedi, le pôle anti-corruption d’Antananarivo a annoncé avoir émis un nouveau mandat d’arrêt international contre lui. Cette procédure, qui mobilise quatre juges d’instruction malgaches, porte sur le monopole mis en place dans la filière litchis. Le magnat en contrôlait les exportations d’une main de fer jusqu’à sa fuite à Maurice en octobre dernier. (Source RFI)

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Egypte : Al-Sissi appelle à contenir l’inflation

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a examiné, samedi 21 février, avec le gouverneur de la Banque centrale d’Egypte (BCE), Hassan Abdallah, les performances du secteur bancaire en 2025, appelant au contenir l’inflation.

Lors de son audience avec le Gouverneur de la BCE, le chef de l’Etat égyptien a insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts visant à contenir l’inflation, à travers un suivi rigoureux des politiques et des mesures de régulation des marchés, afin d’assurer la disponibilité des biens essentiels et la stabilité des prix, selon le porte-parole officiel de la présidence. (Source Apanews)

Togo: La Chine, premier partenaire commercial

Les récents échanges commerciaux entre Lomé et Pékin confirment l’importance cruciale de la Chine pour l’économie togolaise. Au troisième trimestre 2025, la République populaire a consolidé sa place de premier fournisseur du pays, transformant des relations longtemps dominées par l’importation en un flux d’échanges à deux sens.

Si la présence chinoise au sein du marché togolais n’est pas nouvelle, son rôle s’est affirmé avec vigueur: Pékin n’est plus seulement un pourvoyeur de biens, mais devient aussi un acheteur accru des produits togolais. Pourtant, cette évolution masque une forte asymétrie, où la balance commerciale reste largement en faveur du partenaire asiatique. (Source Beninwebtv)

Afrique : 13,8 milliards USD investis en 2025 dans la transition énergétique

L’Afrique a attiré 13,84 milliards USD d’investissements pour la transition énergétique en 2025, Selon le rapport « Africa’s Power and Energy Transition Investment Report 2025 » d’Electron Intelligence (publié le 17 février).

Ces fonds, répartis sur 306 transactions impliquant 142 investisseurs dans 43 pays, étaient dominés à 98,3 % (13,61 milliards USD) par les projets d’énergies propres. La production d’énergies vertes a représenté 8,14 milliards USD, suivie par les réformes du secteur (2,40 milliards USD), les réseaux de transmission/distribution (1,55 milliard USD) et le stockage (666 millions USD). (Source Africa 24)

Carrefour se rêve en leader de la grande distribution en Afrique d’ici 2030

Carrefour, l’un des leaders de la grande distribution en Europe, nourrit des ambitions d’expansion sur le continent africain. Mais la bataille s’annonce rude sur un marché encore étroit.

Être l’un des poids lourds de la grande distribution dans l’Hexagone ne suffit plus à Carrefour. Le géant français entend aussi devenir le leader du domaine sur le continent africain d’ici les 4 prochaines années. C’est l’un des nombreux objectifs de l’entreprise, qui a dévoilé le mercredi 18 février son plan stratégique (« Carrefour 2030 ») visant à accélérer sa croissance et améliorer sa rentabilité.

Dans les détails, elle cible une présence totale dans 22 pays africains sur les 45 ciblés dans le cadre de son développement à l’étranger. (Source Agence ecofin)

Niger: Un dinosaure amphibie géant vieux de 95 millions d’années découvert dans le désert de Tesker

C’est une découverte qui vient étoffer le riche patrimoine paléontologique du Niger. Une équipe internationale de scientifiques a mis au jour une nouvelle espèce de dinosaure spinosaurus dans le désert du Ténéré, au nord de la localité de Tesker, dans le centre du pays. Daté de 95 millions d’années, ce spécimen baptisé Spinosaurus mirabilis fait l’objet d’un article dans la prestigieuse revue américaine Science, confirmant l’importance de cette trouvaille pour la compréhension des écosystèmes du Crétacé.

Les ossements de ce géant ont été exhumés lors d’une mission de trois mois menée en 2022 sous la direction du paléontologue américain Paul Sereno, professeur à l’Université de Chicago. Avec une longueur estimée à douze mètres et un poids compris entre cinq et sept tonnes, il s’agit de l’un des plus grands prédateurs jamais retrouvés dans le Sahara. (Source Africapresse)

Sénégal: Face à la montée de la pédocriminalité, l’État appelle à une mobilisation nationale pour protéger les enfants

Le ministère sénégalais de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités a lancé, samedi 21 février, un cri d’alarme solennel face à la multiplication des cas de pédocriminalité et de violences commises à l’encontre des mineurs sur le territoire national.

Dans un communiqué, le département ministériel a condamné des actes qu’il qualifie d’inacceptables et qui menacent l’intégrité physique et psychologique des plus jeunes, tout en appelant l’ensemble de la société sénégalaise à se mobiliser pour endiguer ce fléau (Source Afrik.com)

Le Somalidand, en quête de reconnaissance internationale, propose aux Etats-Unis un accès exclusif à ses minerais voire à ses bases militaires

Le territoire, république autoproclamée depuis 1991, a été reconnu par Israël mais reste illégitime aux yeux d’une grande majorité des Etats dans le monde.

Le Somaliland, en quête de nouvelles reconnaissances internationales de son indépendance après celle d’Israël en décembre, est prêt à accorder un accès privilégié à ses minerais et des bases militaires aux Etats-Unis, a affirmé à l’Agence France-Presse (AFP) l’un de ses ministres. (Source Le Monde Afrique)

RDC : L’armée accuse les rebelles de l'AFC/M23 de rompre la trêve dans l'est

Les affrontements entre l’armée congolaise et les rebelles de l’AFC-M23 ont repris dans l’est de la RDC, malgré l’entrée en vigueur de la trêve proposée par la médiation angolaise le 18 février dernier.

Dans un communiqué publié vendredi, les FARDC ont dénoncé des attaques systématiques de la coalition AFC/M23, appuyée par des forces rwandaises, dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. De nouveaux combats ont également été signalés dimanche 22 février.

Le gouvernement congolais est attaché à la paix, car c’est lui qui en a réellement besoin. Les rebelles, eux, ne recherchent pas la paix ; ils veulent étendre leur contrôle. Dans les zones qu’ils occupent, ils ne font rien d’autre que piller au profit du Rwanda, relate Kifara Kapenda Kyk’y, maire d’Uvira. (Source Africanews)

Soudan : Khartoum dénonce l’invitation en Ouganda du chef des paramilitaires

Le gouvernement soudanais a vivement condamné, dimanche 22 février, la visite en Ouganda du général Mohamed Daglo, chef des Forces de soutien rapide (FSR), en guerre contre l’armée régulière depuis avril 2023. Khartoum qualifie cette invitation d’« affront à l’humanité », alors que le conflit a plongé le pays dans l’une des pires crises humanitaires au monde.

Le gouvernement du Soudan a dénoncé dimanche l’accueil réservé en Ouganda au général Mohamed Daglo, chef des paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR). Vendredi, ce dernier a été reçu par le président ougandais Yoweri Museveni au palais présidentiel d’Entebbe.

Une rencontre qui suscite la colère de Khartoum, alors que l’administration parallèle mise en place par les FSR au Darfour, dans l’ouest du pays, ne bénéficie d’aucune reconnaissance internationale. (Source Africa Radio)