Sénégal: Victorieux du Port (0-1), Diambars s'empare de la tête du classement de Ligue 2

22 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Diambars FC a pris le fauteuil de leader de la Ligue 2 à la faveur de son succès (1-0) obtenu dimanche aux dépens de l'équipe du Port en match comptant pour la 16e journée du championnat de Ligue 2.

A égalité de points (25) avec l'AS Douanes, les académiciens de Saly prennent la première grâce au goal-average (+8). Large vainqueur (3-0) en déplacement de l'AS Kaffrine, Essamaye FC compte le même nombre de points, que les deux équipes de tête. Elle a toutefois goal-average défavorable. Le Ndiambour de Louga s'éloigne de la zone rouge à la suite de son succès (3-0) devant OSLO FA.

- Résultats enregistrés de la 16e journée de Ligue 2 :

  • AS Douanes- Guelewars : 0-0
  • DUC-AS Bambey : 2-1
  • Teranga SC - Thiès FC : 0-0
  • Diambars FC-Port : 1-0
  • Jamono de Fatick-NGB : 0-0
  • AS Kafrine- Essamaye FC : 3-0
  • Amitie FC- AS Saloum : 0-0
  • Ndiambour-Oslo FA : 3-0

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.