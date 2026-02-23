Sénégal: Victorieux du Port (0-1), Diambars s'empare de la tête du classement de Ligue 2

Dakar — Diambars FC a pris le fauteuil de leader de la Ligue 2 à la faveur de son succès (1-0) obtenu dimanche aux dépens de l'équipe du Port en match comptant pour la 16e journée du championnat de Ligue 2.

A égalité de points (25) avec l'AS Douanes, les académiciens de Saly prennent la première grâce au goal-average (+8). Large vainqueur (3-0) en déplacement de l'AS Kaffrine, Essamaye FC compte le même nombre de points, que les deux équipes de tête. Elle a toutefois goal-average défavorable. Le Ndiambour de Louga s'éloigne de la zone rouge à la suite de son succès (3-0) devant OSLO FA.

- Résultats enregistrés de la 16e journée de Ligue 2 :