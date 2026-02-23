Libye/Sénégal: Al-Ahli Tripoli officialise l'arrivée de Mamadou Lamine Camara en provenance de la RS Berkane

Dakar — Le club libyen d'Al-Ahli Tripoli a officialisé, dimanche, sur ses comptes sociaux, l'arrivée dans ses rangs du milieu de terrain sénégalais Mamadou Lamine Camara, en provenance du club marocain de la Renaissance Sportive de Berkane (RS Berkane).

Agé de 23 ans et champion d'Afrique 2025, le milieu de terrain sénégalais rejoint finalement la formation de Tripoli après un transfert annoncé compliqué entre les deux clubs. Al-Ahli Tripoli a levé la clause libératoire du joueur. Formé à l'académie Darou Salam de Dakar, le champion d'Afrique des moins de 20 ans en 2023 avec le Sénégal avait rejoint la RS Berkane en 2021. Sous les couleurs du club marocain, il également remporté la Supercoupe de la CAF 2022 et la Coupe du Maroc lors des éditions 2022 et 2023.