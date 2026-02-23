Congo-Kinshasa: DRC Gold Mining SA autorisée à acheter l'or congolais et le revendre à la BCC

Le gouverneur de la Banque centrale du Congo (BCC), André Wameso, a signé, vendredi 20 février à Kinshasa, un contrat stratégique avec avec l'entreprise DRC Gold Mining SA pour renforcer la constitution de réserves de la RDC en or monétaire.

Aux termes de cet accord, a expliqué André Wameso, les responsables de DRC Gold Trading "vont acheter de l'or produit par les Congolais, ils amènent cet or à la BCC, qui va l'acheter et le rendre l'or monétaire, et le met dans les réserves internationales de notre pays et notre monnaie devient forte".

Selon lui, il s'agit d'une étape majeure inscrite dans les prérogatives de la BCC, pour consolider la stabilité macroéconomique et l'indépendance monétaire de la RDC:

"C'est pour que le congolais se rende compte que, de part son travail quotidien, il renforce son économie, il renforce la stabilité de sa monnaie, et il donne à son pays des moyens pour constituer les réserves sur lesquels nous pouvons compter en cas de problèmes, notamment pour acheter à l'extérieur du pays, des biens de consommation à l'interne de notre population".

Le gouverneur de le BCC a par ailleurs appelé à une prise de conscience, pour tous les Congolais, notamment ceux qui œuvrent dans le secteur de l'or, dans les coins reculés du pays, mais surtout pour "éveiller la conscience des Congolais dans tous les secteurs productifs. Ça veut dire si tu fais l'agriculture, si tu produits, tu renforces ton économie, si tu as une petite entreprise, et tu épargnes, tu renforces ton économie. Et si tu épargnes dans un compte bancaire, et que tu as des intérêts, tu renforce ton économie ».

Ce contrat avec DRC Gold Mining SA, une société congolaise à 100 %, avec l’État comme actionnaire majoritaire, a été signé en présence de la ministre du portefeuille, Julie Shiku.