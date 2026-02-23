Le 13 février dernier, le Symposium des Conférences Épiscopales d'Afrique et de Madagascar (SECAM/SCEAM) et l'Union africaine (UA) ont renouvelé leur protocole d'accord signé précédemment en 2015.

Le renouvellement, qui a eu lieu au siège de la Commission de l'Union africaine à Addis-Abeba, est intervenu à un moment symbolique : avant la trente-neuvième assemblée de l'Union africaine, qui s'est tenue du 13 au 15 février, et à la suite de la réunion sur la durabilité et l'hygiène de l'eau organisée conjointement par les deux organismes le 7 février, réunion à laquelle a également participé le Dicastère pour le développement humain intégral.

Dans le sillage du premier mémorandum, le nouveau document prévoit une collaboration entre le SECAM et l'UA dans des domaines tels que la promotion et la défense des droits humains, le développement de la gouvernance, l'état de droit, le renforcement des actions de consolidation de la paix, en faveur de la réconciliation et de la cohésion sociale sur tout le continent.

Le cardinal Fridolin Ambongo Besungu, Archevêque métropolitain de Kinshasa et actuel président du SECAM, a exprimé sa profonde joie à la signature du document. Le Cardinal a fait référence aux objectifs du document en utilisant comme métaphore la parabole évangélique du Bon Samaritain, soulignant que ces objectifs ne peuvent être atteints par des individus isolés, mais qu'ils nécessitent la participation de tous - États, institutions continentales, acteurs internationaux - ainsi que des communautés de croyants et de leurs institutions.

Il a également remercié l'Union africaine pour la reconnaissance accordée au SECAM pour son rôle dans la société civile, en tant qu'organisation animée par la foi et capable d'apporter une contribution spécifique à la réalisation des objectifs de développement fixés par l'UA elle-même pour 2063.

L'Agenda 2063 est le programme de développement de l'Union africaine élaboré en 2013 à l'occasion du cinquantième anniversaire de la création de l'organisation. L'Agenda retrace les objectifs du panafricanisme qui étaient et sont toujours à sa base, et qui visent à favoriser la croissance d'une Afrique prospère et en paix, guidée par ses citoyens et jouant également un rôle au niveau international. Il s'agit du projet esquissé par Kwame Nkrumah, premier président du Ghana, et d'autres dirigeants africains qui, au tournant des années 50 et 60 du siècle dernier, ont mené la décolonisation, un programme adapté aux nouveaux besoins du continent dans un contexte qui, il y a déjà dix ans, semblait plein de nouvelles urgences pour toutes les nations et tous les peuples africains.

Plus précisément, l'Agenda est un document programmatique en soixante-douze points. Les objectifs sont multiples et se déclinent de manière similaire aux Objectifs de développement durable (les fameux ODD), bien que ces derniers n'aient été officiellement adoptés que deux ans plus tard. L'un des principaux objectifs est l'éradication de la pauvreté sur le continent, notamment grâce à des investissements visant à améliorer la productivité et à stimuler la création d'emplois.

Une autre urgence prioritaire que l'Agenda vise à traiter est la gestion des ressources du continent, une question qui prend de plus en plus d'importance au fil du temps. Si l'on considère que dans la course aux ressources minières et agricoles de l'Afrique, c'est précisément le continent qui les possède qui est pénalisé, l'Agenda vise à placer l'accès et la gestion directe des ressources par des acteurs africains à la base du développement économique du continent, non seulement au niveau de la gouvernance à travers la création de stratégies ad hoc, mais aussi du point de vue des infrastructures dites « soft », telles que le contrôle des chiffres d'affaires et la lutte contre les flux illicites.

L'Agenda 2063 de l'UA se propose également d'aborder des questions qui ont un impact plus direct et immédiat sur la vie des populations, telles que la question de la disponibilité des logements et les réformes possibles pour rendre l'éducation accessible sur tout le continent. Et comme l'a également souligné le cardinal Fridolin Ambongo Besungu, les communautés ecclésiales du continent peuvent apporter une contribution précieuse au bien commun des nations africaines grâce à leurs réseaux d'établissements d'enseignement, d'hôpitaux, de centres sociaux et de diverses commissions impliquées dans l'oeuvre visant à étendre et à préserver la paix, en guérissant et en surmontant les conflits qui déchirent le continent. (Agence Fides 22/2/2026)