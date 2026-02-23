Ethiopie: Enchère spéciale de devises du NBE sous-souscrite d'environ 45 millions de dollars

22 Février 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — La Banque Nationale d'Éthiopie (NBE) a tenu une enchère spéciale de change qui a abouti à un rare surplus de devises fortes aujourd'hui.

Bien que la banque centrale ait mis à disposition un massif montant de 500 millions USD sur le marché, les banques soumissionnaires n'en ont absorbé que 455,29 millions USD, laissant environ 9% du total non réclamés, a-t-on appris.

L'enchère d'aujourd'hui a envoyé un signal fort au secteur financier indiquant que l'ère de la soif chronique et systémique de devises évolue vers un environnement de marché plus géré et liquide.

La sous-souscription indique également que la demande de devises étrangères était inférieure au montant offert, ce qui signale un assouplissement de la pression sur le marché des changes.

Toutes les 30 banques participantes ont réussi à obtenir 100% des fonds qu'elles avaient demandés lors de cette enchère.

Cette satisfaction intégrale des soumissions contraste fortement avec les années précédentes, où les banques ne recevaient souvent qu'une fraction de leurs besoins.

La prochaine enchère de change aura lieu conformément au calendrier annoncé.

