Ethiopie: Le Premier ministre Abiy Ahmed a mis en avant les avancées significatives des projets de développement du corridor à Hawassa

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a affirmé que les projets de développement des corridors en Éthiopie constituent un levier majeur de transformation urbaine, contribuant à remodeler les villes et à préparer un avenir plus prometteur pour les générations à venir.

Selon le chef du gouvernement, ces projets ont été conçus pour accompagner la croissance urbaine rapide du pays, en favorisant une planification plus efficace, une meilleure résilience des infrastructures et une capacité accrue à répondre aux besoins d'une population en expansion.

Il a précisé qu'au-delà de la modernisation des infrastructures, ces travaux s'inscrivent pleinement dans les objectifs nationaux de développement à long terme.

À l'issue d'une visite effectuée en fin de journée sur les chantiers du corridor à Hawassa, le Premier ministre a constaté l'état d'avancement de la deuxième phase du programme.

Il a salué les progrès réalisés et réitéré l'engagement du gouvernement en faveur d'une transformation urbaine durable et inclusive.

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, Abiy Ahmed a indiqué avoir observé des progrès notables dans la mise en oeuvre de cette seconde phase au coeur de la ville.

Ce programme de développement du corridor s'inscrit dans une stratégie nationale plus large visant à préparer le pays à une urbanisation accélérée, tout en améliorant durablement les conditions de vie des citoyens.