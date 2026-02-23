Ethiopie: Le Premier ministre Abiy Ahmed a mis en avant les avancées significatives des projets de développement du corridor à Hawassa

21 Février 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a affirmé que les projets de développement des corridors en Éthiopie constituent un levier majeur de transformation urbaine, contribuant à remodeler les villes et à préparer un avenir plus prometteur pour les générations à venir.

Selon le chef du gouvernement, ces projets ont été conçus pour accompagner la croissance urbaine rapide du pays, en favorisant une planification plus efficace, une meilleure résilience des infrastructures et une capacité accrue à répondre aux besoins d'une population en expansion.

Il a précisé qu'au-delà de la modernisation des infrastructures, ces travaux s'inscrivent pleinement dans les objectifs nationaux de développement à long terme.

À l'issue d'une visite effectuée en fin de journée sur les chantiers du corridor à Hawassa, le Premier ministre a constaté l'état d'avancement de la deuxième phase du programme.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a salué les progrès réalisés et réitéré l'engagement du gouvernement en faveur d'une transformation urbaine durable et inclusive.

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, Abiy Ahmed a indiqué avoir observé des progrès notables dans la mise en oeuvre de cette seconde phase au coeur de la ville.

Ce programme de développement du corridor s'inscrit dans une stratégie nationale plus large visant à préparer le pays à une urbanisation accélérée, tout en améliorant durablement les conditions de vie des citoyens.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.