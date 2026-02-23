Sénégal: Ligue 1 - Un joueur de L'AS Saloum meurt à la suite d'un malaise (Médias)

Dakar — Youssou Diouf, un joueur de l'AS Saloum a perdu la vie à la suite d'un malaise survenu à la fin du match qui opposait son équipe à celle d'Amitié FC dans le cadre de la 16e journée du championnat de Ligue 2, a-t-on appris de source médiatique.

Selon D' sports, une chaîne spécialisée en sports, la drame est survenue au stade Maniang Soumaré de Thiès . Le match s'est soldé par un score nul et vierge. La saison dernière, l'Union sportive de Ouakam avait perdu son capitaine Fadiouf Ndiaye, après un malaise en plein match.