Sénégal: Ligue 1 - Un joueur de L'AS Saloum meurt à la suite d'un malaise (Médias)

22 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Youssou Diouf, un joueur de l'AS Saloum a perdu la vie à la suite d'un malaise survenu à la fin du match qui opposait son équipe à celle d'Amitié FC dans le cadre de la 16e journée du championnat de Ligue 2, a-t-on appris de source médiatique.

Selon D' sports, une chaîne spécialisée en sports, la drame est survenue au stade Maniang Soumaré de Thiès . Le match s'est soldé par un score nul et vierge. La saison dernière, l'Union sportive de Ouakam avait perdu son capitaine Fadiouf Ndiaye, après un malaise en plein match.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.