Sénégal: La Linguère concède le nul (2-2) face au Stade de Mbour

Saint-Louis — La Linguère de Saint-Louis (nord) a concédé, dimanche, un match nul (2-2) contre le Stade de Mbour, en match comptant pour la 16e journée de Ligue 1, joué au stade Mawade Wade, a constaté l'APS.

La Linguère a ouvert le score à la 10e minute de jeu grâce à Pape Diop. Les Stadistes ont par la suite pris le contrôle du jeu, égalisant logiquement à la 23e minute du match grâce à leur capitaine Cheikhou Tamba égalise. Il réalise cinq minutes plus tard, permettant aux visiteurs de prendre l'avantage (1-2) à la mi-temps. Il a fallu attendre la 85e de jeu pour voir la Linguère remettre les pendules à l'heure grâce à son remplaçant Mouhamed Mbaye (2-2).