Soudan: Al-Burhan félicite le Serviteur des Deux Saintes Mosquées et le Prince héritier à l'occasion de l'anniversaire de la fondation du Royaume

Le lieutenant-général Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil souverain de transition, a adressé aujourd'hui un télégramme de félicitations au Roi Salman bin Abdulaziz Al Saud, Serviteur des Deux Saintes Mosquées, à l'occasion de l'anniversaire de la fondation du Royaume d'Arabie saoudite.

Il a souhaité au Royaume, à son gouvernement et à son peuple toujours plus de progrès et de prospérité.

Le président du Conseil souverain a salué les remarquables et vastes progrès accomplis par le Royaume d'Arabie saoudite au cours des dernières décennies, réaffirmant l'engagement du Soudan à renforcer les liens de fraternité et de coopération avec le Royaume.

Il a également adressé un télégramme de félicitations à Son Altesse Royale le Prince Mohammed ben Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, Prince héritier d'Arabie saoudite, à l'occasion de l'anniversaire de la fondation du Royaume, exprimant son espoir de voir le Royaume connaître davantage de progrès et de prospérité, et soulignant la profondeur des relations soudano-saoudiennes.