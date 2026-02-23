Soudan: Al-Burhan félicite le Serviteur des Deux Saintes Mosquées et le Prince héritier à l'occasion de l'anniversaire de la fondation du Royaume

22 Février 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le lieutenant-général Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil souverain de transition, a adressé aujourd'hui un télégramme de félicitations au Roi Salman bin Abdulaziz Al Saud, Serviteur des Deux Saintes Mosquées, à l'occasion de l'anniversaire de la fondation du Royaume d'Arabie saoudite.

Il a souhaité au Royaume, à son gouvernement et à son peuple toujours plus de progrès et de prospérité.

Le président du Conseil souverain a salué les remarquables et vastes progrès accomplis par le Royaume d'Arabie saoudite au cours des dernières décennies, réaffirmant l'engagement du Soudan à renforcer les liens de fraternité et de coopération avec le Royaume.

Il a également adressé un télégramme de félicitations à Son Altesse Royale le Prince Mohammed ben Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, Prince héritier d'Arabie saoudite, à l'occasion de l'anniversaire de la fondation du Royaume, exprimant son espoir de voir le Royaume connaître davantage de progrès et de prospérité, et soulignant la profondeur des relations soudano-saoudiennes.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.