Sénégal: Victimes d'inondations - Plus de 2700 ménages assistés à Diourbel par le Fonds de solidarité national

Le Ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, à travers le Fonds de Solidarité Nationale (FSN), a procédé à une deuxième phase de paiements au profit des ménages victimes des inondations.

Cette intervention s'inscrit dans le cadre du mécanisme de réponse aux inondations financé par la Banque mondiale, via le Projet d'Appui à la Protection Sociale Adaptative (PAPSA). Selon un communiqué, cette nouvelle phase a permis d'assister 2 778 ménages dans la région de Diourbel, dont 2 400 dans la seule ville de Touba.

Le montant global mobilisé pour cette opération s'élève à 551 100 000 FCFA. Les autorités indiquent que les opérations de paiement se poursuivront du mardi 24 au vendredi 27 février 2026 dans d'autres régions affectées, notamment à Dakar, Saint-Louis, Kaolack, Tambacounda et Thiès. Plus de 75 000 personnes touchées au niveau national.