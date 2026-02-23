Sénégal: Centre des OEuvres Universitaires de Dakar - Réouverture progressive des campus sociaux à partir du 26 février

Le Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD) a annoncé la réouverture progressive de ses six campus sociaux à compter du jeudi 26 février 2026 à 9 heures. La décision a été prise à l'issue du Conseil d'administration tenu le 19 février 2026, selon un communiqué rendu public ce 21 février à Dakar.

La direction précise également que l'ensemble des travailleurs est tenu au strict respect des horaires de travail afin d'assurer une reprise ordonnée des activités. Cette réouverture vise à accompagner la reprise des activités pédagogiques dans un contexte marqué par des exigences accrues en matière d'organisation et de sécurité.

Pour des raisons sécuritaires, les pavillons B et F ne seront pas accessibles, indique le communiqué, sans plus de détails sur la durée de cette indisponibilité. Par ailleurs, les recommandations issues des Assises de l'université des 26 et 27 octobre 2023, approuvées par le Conseil d'administration en mars 2024, seront « strictement appliquées », souligne la direction.