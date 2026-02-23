Togo: La Chine premier partenaire commercial du pays

Au Togo, la Chine confirme plus que jamais son statut de partenaire commercial incontournable. Au troisième trimestre 2025, Pékin s'impose largement en tête des fournisseurs du pays et façonne désormais une relation commerciale à double sens, mais profondément déséquilibrée.

Avec plus d'un quart des importations togolaises, la Chine domine largement le commerce à l'import. L'écart est net avec les suivants. La France et l'Inde complètent en effet le podium, mais très loin derrière.

Cette hiérarchie confirme une tendance installée depuis plusieurs années, à savoir l'ancrage progressif du Togo dans les circuits d'approvisionnement asiatiques.

Les échanges restent toutefois très déséquilibrés. La Chine achète principalement au Togo des matières premières, à commencer par les phosphates - ressource stratégique utilisée notamment dans la fabrication d'engrais -, des produits agricoles tels que le coton, le soja et le sésame ainsi que du bois destiné à l'industrie.

En sens inverse, le Togo importe surtout des biens manufacturés comme les motos, le textile, l'électronique, ou encore des équipements du quotidien. Une grande partie des produits consommés dans le pays provient, aujourd'hui, des chaînes de production chinoises.

Le schéma est clair : le Togo exporte ce qu'il extrait ou cultive, la Chine exporte ce qu'elle fabrique, une complémentarité économique renforcée par une production industrielle locale limitée et par le rôle du port de Lomé, hub logistique régional.

Résultat : bien plus qu'un fournisseur, la Chine est devenue un acteur structurant de l'économie togolaise et un partenaire, désormais, difficile à contourner.