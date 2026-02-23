Ethiopie: Le Premier ministre Abiy rend hommage aux forces spéciales aéroportées du pays, qu'il présente comme l'expression vivante de la détermination et de la rigueur

22 Février 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — À l'occasion du 65e anniversaire du Commandement des opérations spéciales, célébré au stade international de Hawassa, le chef du gouvernement, également commandant en chef des forces armées, a salué ces unités d'élite reconnaissables à leurs bérets rouges.

Devant de hauts responsables militaires et des membres de l'appareil de défense, il a qualifié ces troupes de « joyaux de l'Éthiopie », estimant qu'elles reflètent la richesse culturelle, linguistique et identitaire du pays.

Selon lui, ces soldats ne sont pas de simples combattants, mais des figures d'excellence qui oeuvrent pour mettre fin aux conflits en arborant fièrement le drapeau vert, jaune et rouge, symbole de liberté pour l'Afrique.

Le Premier ministre a également insisté sur la vision à long terme d'une institution forte et durable, soulignant le rôle central du Commandement des opérations spéciales dans la défense, la consolidation et la transformation nationale.

Il a réaffirmé que la solidité du pays repose sur l'engagement de ses citoyens à préserver souveraineté, dignité et liberté pour les générations futures.

La paix et la prospérité du continent africain demeurent, a-t-il rappelé, des priorités stratégiques.

De la Somalie à Massawa, l'Éthiopie entend contribuer activement à la stabilité régionale, à la lutte contre le terrorisme et à la promotion d'un développement partagé.

Dotées d'équipements modernes et d'une formation rigoureuse, les forces aéroportées sont appelées à répondre rapidement aux crises et à prévenir les menaces sécuritaires émergentes.

En conclusion, le Premier ministre a adressé ses félicitations aux pays d'Afrique de l'Est et à l'ensemble du continent, estimant que cette unité constitue un atout pour la sécurité collective, tout en promettant que le Commandement des opérations spéciales continuera d'honorer l'emblème national et de perpétuer une tradition de service, tant sur le plan national qu'international.

