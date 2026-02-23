Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a réitéré la détermination de son gouvernement à intensifier le développement de l'irrigation, qu'il considère comme un axe stratégique majeur pour permettre à l'Éthiopie d'atteindre la souveraineté alimentaire.

Dans une publication partagée sur ses plateformes numériques, le Premier ministre Abiy a mis en avant l'importance d'intensifier l'exploitation des ressources en eaux de surface et souterraines, qu'il considère comme une priorité stratégique pour moderniser et transformer l'agriculture en Éthiopie.

Il a expliqué que des terres autrefois peu productives deviennent progressivement des centres dynamiques d'activité agricole grâce à la mise en oeuvre de programmes d'irrigation ciblés et structurés.

Prenant pour illustration la région du fleuve Bilate, le chef du gouvernement a mis en lumière l'avancement rapide de vastes projets fruitiers, portés notamment par un engagement soutenu d'investisseurs privés.

Selon lui, ces initiatives transforment en profondeur le paysage agricole local tout en générant de nouvelles perspectives économiques pour les populations riveraines.

« La région traversée par le fleuve Bilate en est une démonstration concrète », a-t-il affirmé, soulignant que l'essor de grands projets fruitiers, soutenus par des capitaux privés, renforcera significativement les efforts nationaux en faveur de la souveraineté alimentaire.