Afrique: Denise Époté, de juriste à journaliste - Trajectoire d'une icône du journalisme africain

Dans le paysage médiatique africain et international, peu de voix ont porté le continent avec autant de constance, de rigueur et d’élégance que celle de Denise Époté. Figure emblématique du journalisme africain, elle incarne une génération de professionnels qui ont su imposer l’Afrique comme un acteur central du débat mondial.

Une trajectoire bâtie sur l’audace et l’excellence

Née et ayant grandi au Cameroun, rien ne la destinait, au départ, à une carrière médiatique. Après des études de droit à l’Université de Yaoundé, elle choisit de suivre sa passion pour l’information à l'insu de ses parents qui lui souhaitaient une destinée juridique.

Seule fille à se présenter au concours de l’École supérieure internationale de journalisme, elle est aussi la seule à y être admise, un premier symbole d’une trajectoire marquée par l’audace et la détermination.

Denise Époté débute sa carrière journalistique en 1981. En 1985, elle entre dans l’histoire en devenant la toute première femme à présenter le journal télévisé de 20h30 sur la chaîne nationale camerounaise, aux côtés de son confrère Eric Chinje.

À une époque où les postes stratégiques des médias étaient majoritairement occupés par des hommes, cette nomination marque un tournant, autant pour elle que pour les femmes dans le paysage audiovisuel africain.

Époté occupe ensuite des fonctions de cheffe d’édition puis de rédactrice en chef, consolidant sa réputation professionnelle et visionnaire. À partir de 1994, sa carrière prend une dimension internationale lorsqu’elle rejoint TV5 Afrique devenue TV5 Monde. Chargée des programmes, elle gravit progressivement les échelons jusqu’à devenir directrice en 2015.

À travers ses émissions et ses choix éditoriaux, elle contribue à donner une visibilité stratégique aux enjeux africains sur la scène mondiale.

Distinctions et engagement pour la diversité culturelle

Le parcours de cette journaliste chevronnée est jalonné de distinctions prestigieuses, reflet de son impact au-delà des frontières.

À plusieurs reprises, notamment en 2013, 2014 et 2019, Forbes Afrique la classe parmi les 100 femmes les plus influentes du continent. En 2017, le magazine New African l’a également citée parmi les 100 personnalités africaines les plus influentes, consacrant son rôle central dans le paysage médiatique africain et international.