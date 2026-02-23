Soudan: Le Ministre de la Santé et l'Ambassadeur du Qatar inaugurent l'arrivée d'un pont maritime de médicaments vitaux

22 Février 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Ministre de la Santé, Dr Haitham Mohamed Ibrahim, accompagné de l'Ambassadeur du Qatar au Soudan, Son Excellence Mohamed Ibrahim Al-Sada, a inauguré aujourd'hui au port de l'Emir Osman Degna, dans la ville de Sawaqin, l'arrivée du premier groupe de l'aide médicale qatarienne fournie par le Fonds Qatari pour le Développement, en coopération avec le Croissant-Rouge qatari.

Le ministre de la Santé a exprimé sa profonde gratitude à l'État du Qatar, à son gouvernement et à son peuple, ainsi qu'au Fonds qatari pour le développement et à la Croix-Rouge qatarienne, soulignant que ce soutien généreux représente une bouée de sauvetage pour le système sanitaire soudanais dans les circonstances exceptionnelles que connaît le pays.

Le ministre a souligné que la cargaison actuelle s'inscrit dans le cadre d'un pont maritime et aérien continu depuis le début de la crise au Soudan, et vise à fournir les besoins urgents en médicaments vitaux, solutions intraveineuses, médicaments d'urgence et les traitements pour les maladies chroniques, en plus des fournitures nécessaires à la lutte contre les épidémies telles que le paludisme et les fièvres.

L'ambassadeur du Qatar, Mohammed Ibrahim Al-Sada, a précisé que cette cargaison, qui a débuté avec 70 camions frigorifiques, est le début d'une grosse donation qui devrait dépasser les 1 000 tonnes de médicaments et de consommables médicaux.

De son côté, le Croissant-Rouge qatari a annoncé que le nombre total de camions frigorifiques affectés au transport de ce don s'élèverait à environ de 130 camions, dont l'arrivée et le déchargement seraient complétés au cours du mois en cours.

De son côté, le directeur du port de l'émir Osman Degna, capitaine Taha Ahmed Mokhtar, s'est engagé à fournir toutes les facilités douanières et logistiques et à accélérer les procédures administratives afin de garantir la sortie des cargaisons du port sans retard jusqu'au siège du Fonds national pour les approvisionnements médicaux

