Soudan: Le Premier Ministre visite l'exposition « Fabriqué au Soudan » à l'Exposition de Khartoum

22 Février 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier Ministre, Professeur Kamil Idris, a visité cet après-midi l'exposition « Fabriqué au Soudan » à l'Exposition internationale de Khartoum, en présence et avec la participation de l'épouse du Premier Ministre, de la Ministre du Commerce et de l'Industrie, Mme Mahasen Ali Yagoub, du Président de l'Union des employeurs, Muawiya Al-Bireir, et d'un certain nombre de représentants des secteurs public et privé.

Le Premier ministre et la délégation qui l'accompagnait ont été informe de la large participation des usines et des compagnies nationales, qui s'est élevé a environ de (137) usines et (75) compagnies.

Il a fait l'éloge du niveau d'organisation remarquable de la session actuelle de l'exposition, qui comprend des centres de vente à prix réduit de produits alimentaires, ainsi que des matériaux de construction, des médicaments et des produits des petites industries.

Dr Kamil a félicité les entreprises participantes à l'exposition, saluant leurs efforts pour doubler la production et soutenir l'économie nationale.

Le Premier Ministre a également renouvelé l'appel aux Soudanais à la diaspora à revenir volontairement dans la capitale nationale, Khartoum, pour partager avec leurs familles ces grandes célébrations nationales.

