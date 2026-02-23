Congo-Kinshasa: Au moins 50 miliciens Chini ya Tuna adhèrent au P-DDRCS à Balingani

22 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Cinquante miliciens du groupe armé Chini ya Tuna se sont rendus, samedi 21 février, au Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation (P-DDRC-S) à Balingani, dans le territoire d'Irumu (Ituri).

Cette adhésion est le résultat d'une campagne de sensibilisation menée conjointement par le P-DDRC-S, la MONUSCO et les autorités coutumières locales.

Parmi ces ex-combattants figurent quatre femmes, intégrées dans cette première phase du processus de désarmement.

Les miliciens ont remis cinq armes à feu, dont un revolver, environ 600 munitions, ainsi que plusieurs armes blanches.

Après leur identification par les services du P-DDRC-S, ils ont reçu des cartes de démobilisation avant de regagner leurs localités d'origine, où ils bénéficieront de programmes de réinsertion dans les domaines de leur choix : agriculture, menuiserie, mécanique, entre autres.

De son coté, l'administrateur du territoire d'Irumu a salué leur engagement pour la paix et leur volonté de contribuer au développement de leurs communautés, longtemps affectées par les exactions des groupes armés.

Ces anciens combattants se sont également engagés à sensibiliser leurs anciens compagnons d'armes afin qu'ils rejoignent, à leur tour, le processus de désarmement.

La deuxième phase du programme est prévue pour le mois de mai prochain.

