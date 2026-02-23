Afrique Centrale: UNIFFAC-U17 - La RDC et le Cameroun assurent, le Gabon et la Centrafrique chutent

La deuxième journée du tournoi qualificatif à la CAN U17 de l'UNIFFAC s'est poursuivie ce samedi après-midi 21 février au stade Tata Raphaël, avec deux rencontres au programme.

En ouverture, la République démocratique du Congo( RDC) s'est imposée 3-1 face au Gabon, confirmant sa solidité et ses ambitions dans la compétition.

Ensuite, le Cameroun a signé une victoire maîtrisée contre la Centrafrique (2-0), un succès qui lui permet de prendre la tête du classement avec 6 points et une différence de buts de +6.

Voici le classement de l'UNIFFAC :

Cameroun -- 6 pts

RDC -- 3 pts

RCA -- 0 pt

Gabon -- 0 pt

Le prochain rendez-vous est prévu le 24 février, avec un seul match opposant la RDC à la RCA.

Ce duel sera décisif pour la RDC, qui vise la qualification.