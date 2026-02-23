Togo: Un bon Plan

Plan International Togo, en partenariat avec le ministère de l'Environnement, a lancé samedi à Blitta (région Centrale) un projet destiné à renforcer la résilience des communautés rurales face aux effets du changement climatique.

Le financement de 574 millions de Fcfa est assuré par le ministère allemand de la Coopération économique et du développement (BMZ) et Plan International Allemagne. Prévu pour la période 2026-2028, le projet vise à soutenir l'autonomisation économique des jeunes et des femmes à travers des activités génératrices de revenus respectueuses de l'environnement. Il prévoit un accompagnement technique et financier dans des secteurs tels que l'élevage, le maraîchage et la pisciculture, afin de promouvoir des pratiques durables et limiter l'exploitation anarchique des ressources naturelles.

Selon Soba Palakeyem, directeur des Programmes de Plan International Togo, l'initiative contribuera à renforcer l'inclusion sociale tout en préservant les écosystèmes fragilisés par la dégradation environnementale. Plan International est une organisation non gouvernementale internationale. Elle oeuvre dans plus de 75 pays pour promouvoir les droits des enfants et l'égalité des filles.