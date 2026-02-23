Togo: Un bon Plan

22 Février 2026
Togonews (Lomé)

Plan International Togo, en partenariat avec le ministère de l'Environnement, a lancé samedi à Blitta (région Centrale) un projet destiné à renforcer la résilience des communautés rurales face aux effets du changement climatique.

Le financement de 574 millions de Fcfa est assuré par le ministère allemand de la Coopération économique et du développement (BMZ) et Plan International Allemagne. Prévu pour la période 2026-2028, le projet vise à soutenir l'autonomisation économique des jeunes et des femmes à travers des activités génératrices de revenus respectueuses de l'environnement. Il prévoit un accompagnement technique et financier dans des secteurs tels que l'élevage, le maraîchage et la pisciculture, afin de promouvoir des pratiques durables et limiter l'exploitation anarchique des ressources naturelles.

Selon Soba Palakeyem, directeur des Programmes de Plan International Togo, l'initiative contribuera à renforcer l'inclusion sociale tout en préservant les écosystèmes fragilisés par la dégradation environnementale. Plan International est une organisation non gouvernementale internationale. Elle oeuvre dans plus de 75 pays pour promouvoir les droits des enfants et l'égalité des filles.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.