Gabon: Présentation des 100 jours du ministre de la Planification et de la Prospective

Louise Pierrette Mvono, ministre de la Planification et de la Prospective, a présenté la feuille de route des 100 jours de son département ministériel sur le plateau de Gabon 24. C'était le 16 février 2026 dans les locaux de cette chaine de télévision nationale.

Elle a expliqué que son ministère a pour mission de piloter la refonte du système national de planification, d'évaluation et de prospective, en intégrant une dimension territoriale renforcée.

Cette mission s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre accélérée du Plan National de Croissance et de Développement (PNCD), outil central de pilotage stratégique de l'État.

Les objectifs clés du ministère :

- Refondre le système national de planification, d'évaluation et de prospective ;

- Intégrer une dimension territoriale renforcée ;

- Mettre en oeuvre le Plan National de Croissance et de Développement (PNCD).

La ministre Mvono a également souligné l'importance de la planification stratégique pour le développement du Gabon, en s'appuyant sur son expérience et son expertise en matière de développement humain et de coopération internationale.