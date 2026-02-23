Congo-Kinshasa: L'écrivain Obed Tshilomboyi invite les Congolais à conjuguer leurs efforts pour le bien-être de l'humanité

L'écrivain congolais Obed Tshilomboyi a invité les Congolais, à tous les niveaux, à conjuguer leurs efforts en synergie pour le bien-être de l'humanité.

Il a lancé cette invitation, vendredi 20 février, lors de la présentation de ses trois ouvrages intitulés : « Ifoku » tome 1, « Mukole » tome 2 et « Maliza » tome 3, lors d'une cérémonie organisée au Centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa.

Ces livres sont parus aux éditions Le Temps d'un Roman, collection Roman, ainsi qu'à LVL Rédaction.

Ces publications s'inscrivent dans un vaste projet multisectoriel intitulé « Le Coeur de Kinshasa ».

Ce triple vernissage a coïncidé avec le lancement de trois programmes économiques majeurs, dédiés à :

l'éducation,

la lutte contre le changement climatique,

l'autonomisation des femmes et des enfants.