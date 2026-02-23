Sénégal: Berlinale 2026 - Le film 'Yellow Letters' remporte l'Ours d'or

22 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le film "Yellow Letters", du réalisateur allemand, Ilker Catak, a remporté samedi l'Ours d'or, récompensant le meilleur film du Festival international du film de Berlin.

C'est la première fois depuis 2004 qu'un film allemand remporte ce prix à ce rendez-vous mondial du cinéma.

Yellow Letters est un drame politique qui raconte la "lutte des artistes contre la censure d'Etat en Turquie".

Le film a été présenté en avant-première mondiale le 13 février dernier lors de la Berlinale et sortira officiellement en salle le 5 mars en Allemagne.

Le cinéaste germano-turc, Ilker Catak a reçu l'Ours d'or des mains du président du jury, Wim Wenders.

L'Ours d'argent et Grand Prix du jury a été décerné à "Salvation" d'Emin Alper.

Le cinéaste sénégalais, Alain Gomis, lauréat de l'Ours d'argent en 2017 pour son film "Félicité", était en lice cette année pour l'Ours d'or.

