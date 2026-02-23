Afrique: Escrime - Le Sénégal décroche 13 médailles aux championnats d'Afrique des petites catégories

Dakar — Le Sénégal a décroché 13 médailles lors des Championnats d'Afrique d'escrime (minime, cadet et junior), clôturés samedi au Dakar Arena de Diamniadio, a appris l'APS de la fédération sénégalaise de la discipline.
Les jeunes escrimeurs sénégalais ont obtenu quatre médailles en argent et neuf médailles de bronze. Les championnats d'Afrique d'escrime minime , cadet et junior se sont tenus du 16 au 21 février au Dakar Arena de Diamniadio.
- Voici le tableau récapitulatif des médailles du Sénégal
- MOINS DE 20 ans (junior) :
Fleuret dames (équipe ): médaille de Bronze
SABRE DAMES (équipe ): médaille de Bronze
Sabre hommes ( équipe): médaille de Bronze
- MOINS DE 17 ans (cadets) :
Sabre hommes(équipe): médaille d'Argent
- MOINS DE 15 ans (minimes):
Fleuret dames (Individuel): Gamby Kalidou Maiga: médaille d'argent
Adama Sarr et Penda Ba: médaille de bronze
-- FLEURET HOMMES (individuel) :
Moussa Sall : médaille d'argent
Khadim Gueye : médaille de bronze
- SABRE DAMES (individuel)
Astou Mbengue : médaille de bronze
Fatoumata Ba : médaille de bronze
-- SABRE HOMMES (individuel):
Mohamed Wagane Diouf : médaille de de bronze