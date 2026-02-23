Afrique: Escrime - Le Sénégal décroche 13 médailles aux championnats d'Afrique des petites catégories

22 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Sénégal a décroché 13 médailles lors des Championnats d'Afrique d'escrime (minime, cadet et junior), clôturés samedi au Dakar Arena de Diamniadio, a appris l'APS de la fédération sénégalaise de la discipline.

Les jeunes escrimeurs sénégalais ont obtenu quatre médailles en argent et neuf médailles de bronze. Les championnats d'Afrique d'escrime minime , cadet et junior se sont tenus du 16 au 21 février au Dakar Arena de Diamniadio.

- Voici le tableau récapitulatif des médailles du Sénégal

- MOINS DE 20 ans (junior) :

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Fleuret dames (équipe ): médaille de Bronze

SABRE DAMES (équipe ): médaille de Bronze

Sabre hommes ( équipe): médaille de Bronze

- MOINS DE 17 ans (cadets) :

Sabre hommes(équipe): médaille d'Argent

- MOINS DE 15 ans (minimes):

Fleuret dames (Individuel): Gamby Kalidou Maiga: médaille d'argent

Adama Sarr et Penda Ba: médaille de bronze

-- FLEURET HOMMES (individuel) :

Moussa Sall : médaille d'argent

Khadim Gueye : médaille de bronze

- SABRE DAMES (individuel)

Astou Mbengue : médaille de bronze

Fatoumata Ba : médaille de bronze

-- SABRE HOMMES (individuel):

Mohamed Wagane Diouf : médaille de de bronze

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.