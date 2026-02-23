Afrique de l'Ouest: Coopération Burkina - Ghana - 7 accords signés

La réunion ministérielle de la 13e grande commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et la République du Ghana s'est tenue, le vendredi 20 février 2026, à Ouagadougou. Elle a consacré la signature de sept instruments juridiques par les deux parties.

Le Burkina Faso et la République du Ghana renforcent leur axe de coopération diplomatique. Le vendredi 20 février 2026, au cours de la réunion ministérielle de la 13e grande commission mixte de coopération entre les deux pays, sept instruments juridiques ont été signés pour le bien-être des populations. Il s'agit de l'accord de coopération en matière de transport et de transit, de l'accord relatif à la reconnaissance mutuelle des permis de conduire nationaux, de celui adossé à la prévention et à la gestion des catastrophes et des crises humanitaires.

Les parties ont signé également un accord sur la coopération en matière de lutte contre la culture, la production, la fabrication et le trafic illicite de stupéfiants, de substances psychotropes et de questions connexes. Le Burkina et le Ghana ont signé en plus un accord-cadre de coopération transfrontalière, un protocole d'accord relatif à la mise en place d'une commission mixte paritaire de réaffirmation de la frontière entre les deux pays, ainsi qu'un protocole d'accord relatif à l'institution de cadres de concertation périodique entre autorités administratives frontalières des deux Etats.

Donner un nouveau souffle à la coopération

Pour le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré qui a présidé les travaux de la réunion, les sept accords signés ne sont pas de simples instruments juridiques. Ils constituent, selon lui, des leviers opérationnels, des mécanismes concrets et des outils d'impacts pour les économies et pour les populations.

« Cette commission mixte est un signal pour les populations burkinabè et ghanéenne, pour dire que nous avons un leadership convergent, des visions partagées entre les leaders de nos pays », a rappelé le ministre, Karamoko Jean Marie Traoré.

Il a invité les acteurs des deux pays à s'investir pour la mise en oeuvre effective des accords signés. « Nous avons pris ensemble l'engagement de donner un contenu significatif à ces accords, de manière à ce que les populations les ressentent dans leur vécu quotidien », a-t-il déclaré.

Un engagement soutenu par le ministre ghanéen des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa. Il a salué le leadership et la vision des Présidents Ibrahim Traoré et de John Dramani Mahama, qui ont permis de donner un nouveau souffle à la coopération entre le Burkina Faso et la République du Ghana. Samuel Okudzeto Ablakwa a réaffirmé l'attachement et le soutien du Ghana au Burkina Faso. Il a salué aussi l'importance de la grande commission mixte de coopération.