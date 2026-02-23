Congo-Kinshasa: Des dizaines de femmes détenues formées en divers métiers pour leur réinsertion sociale à Bunia

Des dizaines de femmes et de jeunes filles détenues ont bouclé, samedi 21 février, une formation destinée à favoriser leur réinsertion sociale, à Bunia (Ituri).

Cette activité a été organisée à l'initiative de l'ONG SOFEPADI, avec l'appui de la Police d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO. Cette formation vise à contribuer à la réduction des violences au sein de la communauté après la libération des bénéficiaires.

Elles ont également bénéficié d'une prise en charge psychologique, une assistance destinée à les aider à surmonter les traumatismes qui poussent certaines d'entre elles à consommer de la drogue en milieu carcéral.

En outre, elles ont reçu un accompagnement juridique pour le suivi de leurs dossiers et l'accélération des procédures judiciaires. Les détenues ont également été initiées à plusieurs métiers professionnels, notamment la fabrication de paniers et la pâtisserie.

Selon les bénéficiaires - dont la majorité a un niveau d'études limité -cette formation constitue une véritable opportunité, susceptible de leur permettre de développer des activités génératrices de revenus, même en détention.

Pour la SOFEPADI, cette initiative s'inscrit dans une approche holistique de prise en charge des détenues, combinant autonomisation économique, soutien psychologique et assistance juridique.

De son côté, le directeur de la prison de Bunia salue cette initiative et rappelle que la réinsertion sociale demeure l'une des missions essentielles de tout établissement pénitentiaire.