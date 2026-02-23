Cote d'Ivoire: Législatives partielles - Le Pdci-Rda s'impose à Toumodi, un indépendant l'emporte à Dualla-Massala

La Commission électorale indépendante (Cei) a proclamé dans la nuit du samedi 21 au dimanche 22 février 2026, les résultats officiels des élections législatives partielles organisées dans les circonscriptions de Toumodi commune et de Dualla-Massala, deux scrutins repris sur décision du Conseil constitutionnel.

C'est au cours d'un point de presse que la porte-parole adjointe de la Commission électorale indépendante, Me Ketty Yolande épouse Niaba, a rendu publics les résultats issus de la reprise des élections législatives du 27 décembre 2025.

À la suite de réclamations introduites devant le Conseil constitutionnel, la haute juridiction avait ordonné la reprise du scrutin dans deux circonscriptions : la n°021 (Toumodi commune) et la n°204 (Dualla-Massala). Le collège électoral a donc été convoqué le 21 février 2026 afin de départager à nouveau les candidats en lice.

Dans la circonscription n°021 de Toumodi commune, sur une population électorale de 31 946 inscrits, 13 291 électeurs ont voté, soit un taux de participation de 41,60 %. On y dénombre 491 bulletins nuls et 102 bulletins blancs, pour un total de 12 800 suffrages exprimés.

Trois candidats étaient en compétition : Goudou Raymonde Coffie (Rhdp), 5 423 voix, soit 42,37 % ; Seni Konan Jules Nanglé (indépendant), 93 voix, soit 0,73 % ; Alliali Hervé Dominique Dié (Pdci-Rda) : 7 182 voix, soit 56,11 %.

Avec 56,11 % des suffrages exprimés, Alliali Hervé Dominique Dié, candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire - Rassemblement démocratique africain (Pdci-Rda), a été déclaré élu député de Toumodi commune à la majorité des voix.

Dans la circonscription n°204, couvrant Dualla et Massala, communes et sous-préfectures, la population électorale était de 12 876 inscrits. Le nombre de votants s'est élevé à 6 668, soit un taux de participation de 51,79 %. Les bulletins nuls étaient au nombre de 100 et les bulletins blancs de 73, pour un total de 6 568 suffrages exprimés.

Les résultats se présentent comme suit : Dosso Aboubacar Sidiki (indépendant) : 3 225 voix, soit 49,10 % ; Dosso Mamadou (Rhdp) : 3 120 voix, soit 47,50 % ; Coulibaly Metoba (indépendant) : 97 voix, soit 1,48 % ; Soumahoro Moussa Oumar (indépendant) : 45 voix, soit 0,69 % ; Koné Nédion (indépendant) : 8 voix, soit 0,12 %.

Avec 49,10 % des suffrages exprimés, Dosso Aboubacar Sidiki, candidat indépendant, a été élu député de Dualla-Massala.

La Cei a salué le bon déroulement des opérations électorales, soulignant que le vote s'est tenu « dans le calme et la sérénité » dans les deux circonscriptions concernées.

Ces résultats viennent ainsi clore le processus électoral dans les zones concernées, après l'intervention du juge constitutionnel, confirmant la vitalité du contentieux électoral et le respect des mécanismes institutionnels en vigueur en Côte d'Ivoire.