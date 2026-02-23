Cote d'Ivoire: Coopération Thaïlande-Côte d'Ivoire-AfricaRice - Des experts thaïlandais de la filière rizicole attendus à Abidjan

Puissance agricole mondiale, la Thaïlande figure régulièrement parmi les trois premiers exportateurs mondiaux de riz, aux côtés de l'Inde et du Vietnam. Forte de cette expertise reconnue, elle renforce sa coopération avec la Côte d'Ivoire à travers une mission économique attendue à Abidjan du 23 au 28 février 2026.

La délégation, composée de douze experts spécialisés dans la filière rizicole, sera conduite par Ureerat Chareontoh, directeur de la Thailand International Cooperation Agency (Tica), accompagné d'un ministre rattaché à cette agence. Cette visite s'inscrit dans le cadre du partenariat trilatéral associant la Thaïlande, la Côte d'Ivoire et AfricaRice.

Le point d'orgue du séjour sera la réunion de haut niveau prévue le 24 février 2026, au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. Cette initiative s'inscrit dans la dynamique de la diplomatie économique impulsée par Nialé Kaba, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, qui entend intensifier les partenariats stratégiques à fort impact économique.

Les échanges porteront sur le suivi des projets en cours, notamment avec le Centre national de recherche agronomique (Cnra), ainsi que sur la signature envisagée de trois mémorandums d'entente. Ceux-ci viseront prioritairement le développement de la filière rizicole, tout en intégrant des volets relatifs à la santé, à la sécurité alimentaire et à la formation professionnelle.

À moyen terme, un projet pilote d'autosuffisance en riz prévoit la création d'un centre d'apprentissage agricole à Bouaké ou à M'Bé. Cette plateforme servira à la démonstration variétale, au transfert de technologies et au renforcement des capacités des producteurs.

À long terme, l'ambition est d'institutionnaliser ce dialogue à travers des consultations annuelles de haut niveau, avec pour objectif de positionner la Côte d'Ivoire comme un hub régional de coopération rizicole en Afrique de l'Ouest.

Les relations bilatérales connaissent une accélération notable. L'année 2025 a enregistré cinq visites officielles entre Abidjan et Bangkok, dont une mission organisée par la Tica en décembre. En janvier 2026, le consortium « Thai Agritech » a mené une mission commerciale, tandis qu'une nouvelle délégation de grands groupes industriels est attendue en mars pour les premières consultations bilatérales.

Les échanges commerciaux affichent une progression significative, passant de 87 milliards de Fcfa en 2023 à 172 milliards de Fcfa en 2024. Toutefois, la balance commerciale demeure déficitaire pour la Côte d'Ivoire sur la période 2020-2024.

D'où la volonté des autorités ivoiriennes d'intensifier les forums d'investissement et d'organiser un forum des affaires lors des prochaines consultations, afin d'exploiter pleinement le potentiel économique des deux nations.