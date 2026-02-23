Cote d'Ivoire: Insertion professionnelle - Youth Education lance un programme de formation de 130 jeunes diplômés

Youth Education, dirigée par Franck Gozé, a procédé le samedi 21 février 2026, à Angré, au lancement officiel de son programme Youth Job, avec l'appui de la coopération allemande, Giz, à travers l'initiative spéciale Invest for job.

Ce programme, faut-il le souligner, consiste au renforcement des capacités et d'employabilité des jeunes diplômés à la recherche d'opportunités professionnelles. Pour cette quatrième cohorte, ce sont 130 jeunes diplômés qui ont été retenus dont 80 à Abidjan. Outre Abidjan, ce programme sera mis en oeuvre à Bouaké et San Pedro.

La directrice du Programme Giz, Invest for job, Anita Sebio Kouhé, a souligné que ce projet marque la quatrième collaboration de sa structure avec Youth Education, qui est le fruit d'un partenariat fondé sur la confiance, le résultat et une vision commune en vue d'offrir à la jeunesse ivoirienne de meilleures perspectives d'emploi.

Avant de rappeler qu'en décembre 2022, la première phase a permis de former et d'insérer 500 jeunes (hommes et femmes) âgés de 18 à 35 ans ; un an plus tard c'était 100 jeunes supplémentaires ; puis 250 autres. Ainsi, ce sont au total 400 jeunes dont plus de 270 insérés dans des emplois de qualité.

« Ces résultats encouragent à aller plus loin. Aujourd'hui, avec la quatrième phase, nous accompagnons 130 nouveaux jeunes dans leur insertion professionnelle à Abidjan, à Bouaké et San Pedro, en proposant des formations adaptées aux besoins réels des entreprises ainsi qu'un accompagnement vers l'emploi », a déclaré la directrice du Programme Giz.

Selon elle, en Côte d'Ivoire, chaque année, 400 mille jeunes cherchent un emploi alors que beaucoup ne disposent pas encore les compétences techniques et comportementales recherchées par les employeurs. Ainsi, ce décalage entre l'offre de formation et la demande des entreprises reste un défi majeur en dépit des contraintes enregistrées.

« Face à cet enjeu, la coopération allemande à travers Invest for job travaille aux côtés du gouvernement ivoirien et nos partenaires du secteur privé pour soutenir la création d'emplois décents, améliorer les conditions de travail et renforcer la protection sociale, notamment pour les jeunes », dit-elle.

A l'en croire, ce projet s'inscrit pleinement dans cette dynamique en agissant à la fois sur l'offre des compétences et sur la demande. C'est pourquoi elle salue Franck Gozé et son équipe pour leur engagement en faveur des jeunes, les autorités ivoiriennes, les partenaires publics et privés, ainsi que l'ensemble des parties prenantes. « Votre implication donne à cette initiative un caractère officiel, inclusif et essentiel pour garantir la pérennité des emplois créés », a-t-elle insisté.

Aussi a-t-elle invité les jeunes diplômés à saisir cette opportunité en participant aux formations pour le développement de leurs compétences techniques. « N'oubliez pas que la recherche d'un emploi est elle-même un travail qui mérite une très bonne préparation. Nous sommes à vos côtés, mais c'est à vous de faire le pas décisif pour construire votre vie professionnelle », a conseillé Mme Anita Sebio Kouhé.

Le fondateur de Youth Education, Franck Gozé, a remercié son partenaire, la Giz, à travers Invest for job pour le soutien inestimable. Avant d'inviter les jeunes à la discipline sans laquelle aucun objectif ne peut être atteint. « L'innovation cette année, est que nous avons une plateforme en ligne », dit-il.

Cette rencontre a été marquée par un mini panel sur le thème : « Ce que recherchent vraiment les employeurs aujourd'hui ». Les conférenciers, Steve Fayomi et Mme Sarah Fayomi ont invité les jeunes en quête d'emploi à l'engagement, à l'amour de son travail et surtout avoir un esprit d'entrepreneur pour pouvoir créer de la valeur ajoutée. En outre, les employeurs recherchent des employés structurés, organisés.