Cote d'Ivoire: Jeune chambre internationale Abidjan - L'organisation présente ses voeux de Nouvel An au super sénateur Gilbert Bleu-Lainé

La Jeune chambre internationale (Jci) Abidjan a sacrifié à la tradition en présentant ses voeux de Nouvel An 2026 au super sénateur Gilbert Bleu-Lainé, le samedi 21 février 2026, à sa résidence située à Cocody, aux Deux-Plateaux. Cette première édition, qui a réuni plusieurs responsables de l'institution, avait pour parrain le sénateur Vincent Kwadijo Amon.

Prenant la parole, le super sénateur Gilbert Bleu-Lainé a remercié le président de la Jci Abidjan, Sy Savané Amadou, pour cette initiative. « Cela me touche énormément, ravit mon épouse et les autres membres de ma famille », a-t-il déclaré, rappelant qu'il est entré à la Jci Abidjan en 1974. Eu égard au fonctionnement actuel de cette organisation, Gilbert Bleu-Lainé s'est toutefois dit attristé.

« Je suis un peu triste de voir comment la Jeune chambre évolue, comment les choses se passent. Cette fraternité que nous affirmions, cette amitié qui est le fondement de notre organisation et qui a aidé beaucoup d'entre nous à devenir ce que nous sommes, lorsque nous constatons que de nombreux jeunes foulent au pied cette amitié, principe directeur de l'organisation, je suis peiné », a-t-il déploré.

Poursuivant, le super sénateur a souligné le caractère particulier de la période en cours : « Nous nous trouvons aujourd'hui dans une période singulière : le jeûne musulman et le carême des chrétiens catholiques ont débuté le même jour. Beaucoup y ont vu un signe divin. J'aimerais que vous fassiez une bonne lecture de ce qui nous attend cette année. Nous avons connu tant de turpitudes que nous devons tous être à genoux devant Dieu pour lui demander pardon, afin que, tous enfants de Dieu, nous puissions continuer à travailler, à collaborer et à vivre ensemble », a-t-il exhorté.

Il a invité les membres à suivre toutes les formations qui leur seront proposées afin de devenir meilleurs. « La Jeune chambre a cet avantage : vous pouvez y commettre des fautes sans être pénalisés comme sur votre lieu de travail. À votre bureau, certaines erreurs peuvent conduire au renvoi. À la Jeune chambre, ce n'est pas le cas », a-t-il expliqué. Avant d'exhorter les membres à participer massivement aux activités de l'organisation, car « tous les investissements que vous faites dans la Jeune chambre vous rapporteront beaucoup ».

Pour le sénateur Vincent Kwadijo Amon, parrain de l'événement, l'année en cours est porteuse de promesses, celle d'un avenir à construire ensemble avec courage, détermination et surtout avec amour. « La Jeune chambre internationale, bien plus qu'une organisation, est une famille, un creuset où se forgent les valeurs universelles », a-t-il déclaré, appelant les membres à la paix et à la cohésion sociale, gages de tout développement harmonieux et durable.

« Dans la diversité de nos parcours et de nos opinions, sachons toujours privilégier ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise. La fraternité doit être notre langage commun, car c'est d'elle que naît la conscience, et de la conscience s'accomplissent les grands projets », a-t-il souligné.

Le vice-président exécutif national, Kanté Cheick Rachid, représentant le président exécutif national, Silué Sylvère, a rendu hommage au super sénateur, le ministre Gilbert Bleu-Lainé, dont l'engagement indéfectible et le dévouement exemplaire envers l'organisation ne cessent d'inspirer les membres.

« Votre passion ardente et votre vision éclairée illuminent notre chemin collectif, nous incitant à dépasser nos limites et à embrasser l'inconnu avec bravoure », a-t-il fait observer, réaffirmant que la Jci n'est pas qu'un simple réseau, mais une véritable famille, un refuge où la solidarité et l'harmonie prévalent.

Pour le président de la Jci Abidjan, Sy Savané Amadou, cette cérémonie dépasse le simple cadre protocolaire : elle est l'expression d'une gratitude, d'une reconnaissance fraternelle et d'un attachement à une figure dont le parcours inspire l'organisation.

« M. le ministre, votre trajectoire est celle d'un homme d'engagement, de constance et de responsabilité. En tant que super sénateur, vous incarnez l'excellence de la Jci ; en tant qu'ambassadeur et ministre, vous avez porté et continuez de porter la confiance de la nation ivoirienne », s'est-il félicité.

Pour lui, cette double dimension fait de Gilbert Bleu-Lainé un modèle pour les jeunes de la Jci Abidjan et, par ricochet, pour ceux de la Jci Côte d'Ivoire, ainsi que pour l'ensemble de la jeunesse ivoirienne.

« Votre attachement à la Jci, votre disponibilité et vos conseils éclairés constituent pour nous un repère précieux. Vous nous rappelez que le leadership véritable ne s'arrête pas à un mandat ou à un titre, mais s'inscrit dans la durée et se met au service de la communauté », a conclu le président de la Jci Abidjan.