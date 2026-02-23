Cote d'Ivoire: Bodokro/Éducation nationale - Moumini Bictogo offre 100 tables-bancs à l'EPP Allèkro

Afin de permettre aux élèves de l'Epp Allèkro, village de la sous-préfecture de Bodokro, de recevoir l'enseignement dans un cadre adéquat, Moumini Bictogo, Pdg de Lagune exploration Afrique (Lea), a fait don de 100 tables-bancs, à travers la mutuelle de développement dudit village. En outre, il a remis 200 chaises aux localités d'Allèkro et de N'Drikouakoukro, village voisin.

Le donateur s'est rendu le samedi 21 février 2026, à Allèkro pour procéder à la remise officielle de ces tables-bancs, en présence des autorités locales. « La scolarité est d'une importance capitale. C'est pourquoi, lorsque le président de la mutuelle m'a sollicité, je n'ai pas hésité à lui répondre favorablement », a justifié Moumini Bictogo. Il a, par ailleurs, rassuré que chaque fois qu'il sera sollicité, il n'hésitera pas à répondre présent.

Par ailleurs, lorsque les populations lui ont soumis une autre doléance pressante, relative au château d'eau non fonctionnel en raison de l'absence de canalisation, le Pdg de Lea s'est montré disponible pour trouver une solution dans les plus brefs délais.

À cet effet, il a pris l'engagement de dépêcher une équipe technique dès la semaine prochaine, afin de mener les investigations nécessaires et faire de la question de l'eau un mauvais et lointain souvenir pour les vaillantes populations d'Allèkro.

Face à ces bonnes nouvelles, Dr Kouassi N'Guessan, président de la Mutuelle de développement d'Allèkro, a exprimé toute la reconnaissance des populations au généreux donateur. « Nous avions sollicité 50 tables-bancs. Finalement, nous en avons reçu 100 », a-t-il témoigné.

Adolphe Guéhi, secrétaire général de la préfecture de Béoumi, représentant le préfet Imelda Traoré, tout en réitérant les remerciements des bénéficiaires, les a exhortés à en faire bon usage.

Il a également invité les populations à déclarer les naissances auprès des services compétents de la sous-préfecture, afin que des extraits d'acte de naissance leur soient délivrés, condition indispensable pour l'inscription ultérieure des enfants à l'école, lorsqu'ils atteindront l'âge requis pour débuter leur cursus scolaire.