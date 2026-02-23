Madagascar: Entre espoir et pression

Fin du suspense pour le coach des Barea. Le Franco-portugais Corentin Martins rempile à la tête de l'équipe nationale malgache. La Fédération malagasy de football et le technicien ont signé, vendredi dernier, une prolongation d'une durée d'un an. Conclu avec une option d'extension, ce contrat témoigne de la volonté de stabilité dont font preuve les autorités footballistiques du pays.

Entre espoir et pression

Une belle option, puisque la continuité au sein d'un staff technique a, avant tout, le mérite d'améliorer la cohésion du groupe, de consolider les méthodes de travail et la préparation des joueurs sur plusieurs compétitions.

En conservant un sélectionneur qui connaît déjà le groupe, le contexte local et les réalités du football continental, les dirigeants espèrent consolider les bases d'un projet sportif cohérent.

La stabilité technique constitue, en effet, un facteur clé de performance. Elle permet d'installer une identité de jeu, d'améliorer la cohésion du vestiaire et d'inscrire le travail dans la durée, au lieu de repartir de zéro à chaque changement d'entraîneur. Au-delà des résultats immédiats, cette décision marque la volonté des autorités de construire un projet à moyen terme.

Les prochaines échéances continentales, notamment les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations, exigeront rigueur tactique, préparation physique adaptée et gestion mentale solide.

Dans tous les cas, il s'agira pour Corentin Martins, un entraîneur qui connaît bien le football africain, de redonner de l'espoir aux supporters des Barea pour que la sélection puisse retrouver les sommets continentaux. Avec ce que cela suppose, bien évidemment, de pression en raison de l'immensité de la tâche, car ce ne sont pas les grandes équipes qui manquent sur le continent.