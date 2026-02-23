Madagascar: Nouvelle taxe américaine - Les produits d'exportation malgaches de nouveau menacés ?

Les tensions commerciales entre les États-Unis et le reste du monde n'en finissent pas. Une nouvelle donne surgit avec la dernière décision de Donald Trump d'imposer un nouveau tarif mondial de 15% sur les importations vers les États-Unis.

On rappelle que, vendredi dernier, la Cour suprême des États-Unis a jugé illégaux les droits de douane réciproques imposés par les États-Unis aux pays ayant des relations commerciales avec eux.

Riposte

Une décision qui, a priori, est favorable à ces partenaires dans la mesure où elle entraîne de facto la suppression, l'annulation de ces droits de douane réciproques sur les produits exportés vers les États-Unis. Mais là où les problèmes pourraient se poser, c'est au niveau de la riposte du président américain qui, quelques heures après l'annonce de la Cour suprême, a pris la décision d'appliquer un tarif douanier mondial de 15%, pour une durée de 150 jours à partir du 24 février prochain. Cette nouvelle taxe viserait l'ensemble des produits entrant sur le marché et venant des pays ayant signé des accords commerciaux avec les États-Unis, à l'exception du Mexique et du Canada, qui jouissent d'un accord de libre-échange nord-américain.

Retaxation

La question qui se pose est aussi de savoir si cette nouvelle taxe mondiale décidée par Donald Trump va ou non s'appliquer à Madagascar, qui figure parmi les pays bénéficiaires de l'AGOA, une loi qui épargne certains produits, dont le textile, d'une taxe américaine. Les observateurs craignent notamment une retaxation de certains produits comme la vanille, le cacao, les épices et les huiles essentielles. Initialement prévus pour être frappés de droits de douane de 15 %, ces produits ont été effectivement retirés de la liste suite à une décision américaine. Ainsi, ces produits phares bénéficient jusqu'ici du régime tarifaire américain NPF libre, le plus souvent à taux zéro. Un avantage qui risque d'être perdu si la nouvelle taxe Trump devient également applicable à ces produits clés, qui figurent parmi les pourvoyeurs de devises pour la Grande Île.